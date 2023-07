Venció el plazo para registrar las armas traumáticas en Colombia

Bogotá D.C

El pasado 4 de julio venció el plazo máximo para registrar y marcar las armas traumáticas en el país. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, las personas que no hayan hecho el trámite podrían ser detenidas por porte ilegal y tener una pena privativa de la libertad.

“En otras palabras aquella persona que no haya registrado el arma podría enfrentarse a lo que dice el Código Penal en el artículo 365, que es una pena de 9 a 12 años de prisión” explicó el subsecretario de Seguridad Andrés Nieto.

¿Por qué es importante el registro de las armas traumáticas?

De acuerdo con el subsecretario, Andrés Nieto, el problema no son las armas que están registradas sino aquel que no decidió registrarla precisamente porque no le interesa que exista un rastro de estos elementos.

“Pero ahí es que necesitamos saber quién sí y quién no, porque cuando las autoridades encuentren este tipo de armas van a poder aplicar toda la medida dura para aquel que no decidió registrarla y entre tanto que está cometiendo algún tipo de delito, lesión personal, intento de hurto o cualquiera de las situaciones delictivas y para eso es fundamental empezar entonces a hacer estos controles” explica Nieto.

El Distrito hizo un llamado de urgencia al Gobierno Nacional para que expida el protocolo " y con eso echar a andar absolutamente toda la operatividad que permita desarmar a los delincuentes”.