Por favor, no hagan sufrir al pueblo con paros armados: Padre Francisco de Roux

Antioquia

El Padre Francisco de Roux estuvo en Medellín en el evento organizado por la Comisión de la Verdad “Acción de Gracias por la Verdad. Para la Vida” en el Museo de Arte Moderno y en el que se realizaron dos jornadas en el marco de la Conmemoración del 1er año de entrega del Informe Final.

Desde ese lugar el expresidente de la Comisión de la Verdad opinó sobre la actual situación que está generando la guerrilla del ELN pese al cese bilateral al fuego acordado con el gobierno nacional y lamentó que los actos violentos como el paro armado en la región del San Juan en Chocó sea contra la población civil que está llena de dolor y dejó este mensaje.

“Acaso no dicen los armados que son los representantes del pueblo? Este pueblo está gritando no más guerra ya y sobre todo pediría, por favor, no hagan sufrir más al pueblo con paros armados y cosas parecidas, este pueblo ya ha sufrido demasiado”.

Además, invitó a los grupos ilegales a emprender la iniciativa de llegar a una solución al conflicto y recalcó que la guerra no es contra el Estado, sino contra la población que es la más golpeada lo que también podría aplicarse para las situaciones que viven actualmente Ituango y Segovia con desplazamientos forzados y asesinatos de lideres sociales.