Daniel Galán se despide de Wimbledon tras una participación histórica

Daniel Galán en el partido ante el italino Jannik Sinner en octavos de Wimbledon (Photo by Steven Paston/PA Images via Getty Images) / Steven Paston - PA Images

Daniel Galán le plantó cara a Jannik Sinner en el duelo por los octavos de final de Wimbledon. Si bien el bumangués terminó cayendo con parciales de 7-6 (4), 6-4 y 6-3, mostró un buen tenis ante el número ocho del mundo, cumpliendo a la vez con una participación histórica en este torneo para un colombiano.

El juego en la cancha 1 del All England Club tuvo mucha parida hasta que llegó el séptimo game del segundo set. En la primera manga no hubo quiebres y se terminó definiendo en el tie-break, donde el italiano logró imponerse por 7-4. Para la segunda, Galán quebró en el primer game y logró ratificarlo, alcanzando a sacar una diferencia de dos (3-1), sin embargo, no pudo mantener le envión y se fue con quiebre abajo cuando el set estaba 4-2 y terminó con un 6-4.

Posteriormente, no pudo volver a quebrar el buen servicio del italiano de 21 años, quien estuvo bastante reactivo a algunas decisiones de la juez de silla durante los primeros dos sets. Para la tercera salida, Galán, que llegó al torneo como el número 85 del mundo, volvió a plantarle cara, pero esta vez se le notó caído a nivel mental por el hecho de tener que remontar si quería ganar. No obstante, terminó ganándole 3 games y salió entre apalusos del Court 1.

Galán y una participación histórica

El santandereano de 27 años cumplió con la mejor participación de un colombiano en el torneo de sencillos, ya que hasta la fecha ninguno había sido capaz de llegar a unos octavos de final en la Catedral del Tenis. En el 2022, el propio Galán había alcanzado a llegar a la tercera, pero cayó ante el estadounidense Brandon Nakashima. Asimismo, desde 2011 un colombiano no llegaba a cuarta ronda en un Grand Slam (Alejandro Falla, Roland Garros).

Entre tanto, según datos de Fabian Valeth, Galán fue el único representante de Sudamérica en los octavos de Wimbledon, situación que no se presentaba en un Grand Slam desde 1925 con Felipe Restrepo en Roland Garros.

Ascenso en el ranking ATP

Tras esta participación, Galán pasará del puesto 85 en el ranking a aproximadamente el 55 en la próxima actualización, tras sumar 170 puntos y acumular un total de 863 unidades. Además, ganó 262.005 dólares en la presente edición de Wimbledon.

En el calendario, está marcado para él la preparación camino al Abierto de Estados Unidos que iniciará el 28 de agosto y terminará el domingo 10 de septiembre. En el último Grand Slam de la temporada, defiende la instancia de tercera ronda, a la que llegó tras vencer a Stéfanos Tsitsipas y cayó con Alejandro Davidovich.