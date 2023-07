Daniel Galán: “Contento de estar bien mentalmente durante todo el partido”

Daniel Galán se convirtió en el primer tenista colombiano que clasifica a octavos de final de Wimbledon en sencillos, tanto en categoría masculina como femenina. El santandereano superó en un intenso partido 6-2, 6-7, 7-6, 3-6 y 6-1 al sueco Mikael Ymer, tras 4 horas y 20 minutos de compromiso.

Posterior al juego, Galán dio sus impresiones del encuentro y expresó su alegría por esta clasificación histórica. En diálogo con Diario Perfil de Argentina, el santandereano también se refirió al italiano Jannik Sinner, su rival en la próxima ronda del Grand Slam británico.

Balance del partido

“Muy contento por estar en octavos. Definitivamente un partido muy duro, mucho tiempo arriba, casi todos los sets iba arriba, no podía terminar de confirmar las oportunidades. Al final seguí luchando, en todo momento fue muy parejo, podía ser para cualquiera. A pesar de que era césped nos estábamos quebrando muy amenudo. Muy contento de estar solido y muy bien mentalmente durante todo el partido”.

¿Cómo no se cayó en el tercer set?

“El segundo set fue duro, no me estaba sintiendo muy bien físicamente, fue muy duro no haberme podido llevar la ventaja de dos sets. A pesar de que iba un break abajo seguí ahí, sabía que le podía dar la vuelta en cualquier momento. Traté de no irme del partido”.

¿Qué problema físico tiene?

“No tuve una buena noche, tuve algún problema estomacal, algo que no me cayó muy bien. Vomité cuatro veces anoche. Sí (seguía débil), un punto largo y ya estaba agotado. Me voy más contento por haber entrado a la cancha y haber luchado a pesar de que no me sentía en condiciones”.

Su opinión de Jannik Sinner

“Se sabe que es un rival muy duro. Pero al final todos son duros acá, no hay nadie facil. Hay que ir a luchar hasta el final, dejar todo en la cancha, hacer el juego mío. Aquí paga ser ofensivo y creo que eso es lo que hay que buscar”.