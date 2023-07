¿Qué significan los asteriscos en la visa de Estados Unidos?

Así como el visado estadounidense le permite a un extranjero ingresar y transitar en el territorio norteamericano durante un tiempo estipulado, existen diferentes tipos de visas que indican el motivo de la visita y que le dan información a las autoridades nacionales sobre la persona que ingresa a dicho país desde distintas partes del mundo. ¿Ha notado los asteriscos en su visa? Esta es una característica determinante en el documento; pues indica el riesgo que representa el ingreso de dicha persona al país respecto a sus posibles intenciones de incurrir en la ilegalidad. Por ese motivo, le contamos todo lo que debe saber sobre estos símbolos.

¿Dónde están ubicados?

Estas estrellas o asteriscos están ubicados debajo de la fotografía del documento y pueden ser uno, dos o tres de estos símbolos.

¿Cuáles son los niveles de riesgo migratorio?

Durante la expedición de su visado, las autoridades estadounidenses ya han revisado su perfil y han determinado el nivel de riesgo migratorio que su ingreso al país representa. Estos son los niveles de riesgo:

Si su visado tiene 1 asterisco , tiene un riesgo migratorio bajo.



, tiene un riesgo migratorio bajo. Si cuenta con 2 asteriscos , su riesgo migratorio es leve.



, su riesgo migratorio es leve. En el caso de tener 3 asteriscos, usted cuenta con un riesgo migratorio alto.



Esta información es acatada por la seguridad nacional de Estados Unidos al momento de su ingreso al territorio norteamericano, por lo que el número de asteriscos va a influir en el tipo de control migratorio que le hagan y las preguntas que deba responder para que se determine que no tiene intenciones de quedarse en dicho país de forma ilegal.

¿Qué documentos presentar cuando viaje a Estados Unidos?

Debido al alto nivel de migración ilegal hacia Estados Unidos, dependiendo del motivo de su visita, además de identificar los niveles de riesgo, las autoridades nacionales deberán garantizar que los visitantes no se quedarán en el país más tiempo del estipulado. En ese sentido, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (U.S. Customs and Border Protection, CBP) está autorizada por el Título 8 a expulsar a cualquier persona que intente ingresar a ese país en condición de irregularidad.

Por ese motivo, durante su viaje al territorio norteamericano, le recomendamos tener a la mano su pasaporte vigente con el visado correspondiente al motivo de su visita, la reserva del alojamiento con todos los datos específicos o si es en la casa de un familiar o un amigo. A su vez, es importante tener el tiquete de regreso a la mano, el dinero que necesita durante su tiempo de estancia y, de ser posible, un seguro de viaje; pues, de esta manera, podrá garantizar el motivo de su visita y pasar satisfactoriamente los controles migratorios estadounidenses.

