KLM reprogramará viaje a familia colombiana en India cuando su hijo se recupere

India

La aerolínea KLM informó que está en comunicación con la familia trabajando para brindarles asistencia y apoyo para regresar a Colombia.

Los cinco colombianos no pudieron viajar debido a que su hijo, con quien viajaron a India para un tratamiento médico experimental, sufre de parálisis cerebral y tiene traqueostomía, gastrostomía y debe transportarse con un concentrador de oxígeno, que necesitaba una autorización previa de la aerolínea y del cual nunca se les informó al llamar al centro de atención al cliente de KLM para preguntar los requisitos para viajar.

#MUNDO | La aerolínea KLM se pronunció tras negarle el vuelo de regreso a una familia colombiana que se encuentra en India con un paciente en estado crítico. Esta compañía aseguró que están en contacto con la familia para brindar una solución. @ztatianarh @CaracolRadio pic.twitter.com/xV3pmNlsrK — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 6, 2023

Por su parte, la familia le dijo a Caracol Radio que su hijo se encuentra con síntomas de neumonía, también aseguraron que la Embajada de Colombia en India está intentando conseguir los insumos médicos que necesitan y ayudándolos a tramitar lo requerido para su regreso a Colombia.

KLM informó a la familia que hasta que su hijo no se encuentre estable, no podrán reprogramar el vuelo, sin embargo los colombianos están preocupados porque no tienen asegurados los insumos médicos de su hijo y cada día más de estancia representa un aumento en los gastos que no tenían presupuestados.