¿Qué lecciones deja el caso Óscar Iván Zuluaga?

En Hora20 el análisis con los temas que arranca esta semana, el escándalo que rodea al excandidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga con unos audios en los que confirma que tenía conocimiento de la entrada de dineros de la multinacional Odebrecht a su campaña, se habló de las lecciones que deja este episodio, del financiamiento de las campañas, de lo que viene en lo jurídico y del efecto político. Después una mirada a la paz y las condiciones de seguridad del país que van de Buenaventura a Barranquilla y que pasan por un cese que iniciará en apenas dos días con el ELN.

De distintas maneras, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga confirmó que tenía conocimiento de la entrada de dinero de la multinacional Odebrecht a su campaña en 2014, lo hizo mientras sostenía una conversación con el exdirector de Invías y figura cercana al Centro Democrático, Daniel García Arizabaleta, quien entregó dos audios a la Fiscalía en el marco de un principio de oportunidad al que se acogió y que este fin de semana fueron publicados por la revista Semana. Los dos audios, uno de 43 y el otro de 54 minutos, se configuraron como la prueba reina contra Zuluaga a quien el próximo 10 de julio la Fiscalía le imputará los cargos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado, mientras tanto a su hijo, David Zuluaga, entonces gerente de la campaña, se le imputará el delito de fraude procesal.

Desde 2017, cuando se conoció la posible financiación internacional por $1,6 millones de dólares, el candidato había negado cualquier posibilidad del ingreso de estos recursos, de hecho, en los audios plantea que ni en la campaña, ni en el partido por el que se presentaba como candidato tenían conocimiento de lo ocurrido. De otro lado, en los audios se revela la estrategia para dilatar el proceso a punta de aplazamientos y recursos judiciales, así como los encuentros con el publicista Duda Mendoza.

En este escándalo se verían salpicados el hoy registrador Alexander Vega y defensor del pueblo Carlos Camargo, quienes mientras se estudió y cerró el caso de Zuluaga en el Consejo Nacional Electoral, eran magistrados del alto tribunal, en ese entonces el proceso se archivó y no se compulsó copias a la Fiscalía, una movida que según dice Zuluaga en los audios, obedeció a que el proceso “quedara en tablas”, pues aseguró haberse reunido con el entonces magistrado Alexander Vega.

Lo que dicen los panelistas

Para Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria y directora del podcast Buceando en el Naufragio, los audios revelan que las partes eran conscientes de que violaban las normas para regular la entrada de recursos en campaña, “donde hay problema y es la parte de audios donde se involucra al registrador Vega, tiene que ver con la dificultad terrible de los organismos de control de asegurarse que las normas se cumplan y sino, pues se paguen las consecuencias; hay una suerte de connivencia de esos organismos de control con fuerzas políticas y eso deja una tranquilidad enorme ante los organismos”.

Destacó que una cosa es lo penal y otra lo político, “la razón de la reforma política y de la razón por la cual se habla de fortalecer los partidos es justo porque en estos problemas se busca mecanismos de partidos que no permitan que sucedan estas cosas y se asuman responsabilidades de carácter colectivo, “¿cuál es la relación entonces con los partidos? La de Zuluaga era la campaña del Centro Democrático, ¿cómo es posible que dos o tres personas tomaran decisiones cuando es una candidatura de partido? ¿dónde estaba el partido?”

Rafael Nieto, abogado, exviceministro de Justicia, columnista y excandidato a la presidencia, señaló que se debe pagar por los delitos que se han cometido, “ahí hay confesión de Zuluaga en los audios y eso ya a estas alturas está fuera de discusión, él engañó a sus compañeros del partido, al presidente Uribe y eso genera un daño muy importante al uribismo y al Centro Democrático, un daño que se verá reflejado en elecciones de octubre y ahí hay responsabilidad de Zuluaga”.

Sobre la financiación, aseguró que las reglas son buenas y claras, “lo que dice la norma es que no se acepta financiación internacional ni de naturales ni de jurídicas, eso evita que se entren dineros extranjeros, acá hubo infracción a esa regla”. Por último, manifestó que el CNE es inoperante y cómplice.

Ariel Ávila, senador de la república por la Alianza Verde y experto en temas de conflicto, explicó que el sistema electoral está repartido en el CNE, la sección quinta del Consejo de Estado y la Registraduría, “no funciona porque el CNE es elegido por partidos, ahí terminan los quemados y supervisan a los partidos y no es solo la línea de financiación, no es que no haya investigación, el CNE es inservible para muchas cosas”. También advirtió que en el caso Zuluaga hubo una actuación cómplice con el gobierno Duque, “Camargo sale a la Defensoría, Felipe García a la embajada Bruselas y Vega sale para la Registraduría”.

Sobre la paz en Buenaventura, advirtió que el gobierno anuncia un laboratorio de paz, pero sin marco jurídico, “el laboratorio fue un montón de buena intenciones, pero no hubo intervención, no hay modelo de reincorporación urbana, ellos entran en el acuerdo y ven grupos no muy de acuerdo o pandillas que se fortalecen y hay una feudalización en algunas zonas y aparecen grupos; eso era predecible”, en ese sentido, advierte que en el corto tiempo se pronostica una guerra, “lo mismo puede pasar en Medellín con los combos y esto mismo en mes y medio en la Sierra Nevada”.

Para Gabriel Silva, politólogo, columnista, exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos, una de las lecciones es la dificultad en las normas que rigen la financiación electoral, “hay una deficiencia gigantesca, la situación donde el tema de financiación de campaña normaliza los problemas porque de un lado y otro dicen que todo el mundo lo hace y es una actitud exculpatoria”. Resaltó que el CNE no es solo manipulado por los partidos, sino también por el gobierno. Sobre el registrador Vega, comentó que es mejor que se declare inhabilitado ante sus cuestionamientos, que se nombre un registrador ad hoc y que sea esa figura quien enfrente la responsabilidad de las elecciones de octubre.

Sobre Buenaventura comentó que se manifiesta una política de paz total equivocada, “el gobierno le ha puesto indicador de paz total la ausencia de muertos y no a la desarticulación social y militar, eso es una tregua; va a pasar en otros lugares y al tiempo el cese al fuego está concebido como tregua entre Eln y Gobierno”.

En entrevista, Edwin Patiño, personero de Buenaventura, comentó que la situación no es nueva, “se viene alertando en muchas poblaciones, es el llamado de la comunidad, de patrulla con fusiles en las calles de estos integrantes de bandas y desde 30 diciembre 2020 cuando se rompió una banda eso generó dos estructuras: Shotas y Espartanos, lo cual generó una confrontación armada y muchas víctimas que han muerto”, sin embargo, contó que a mediados del 2022 los armados por cuenta de su voluntad hicieron acuerdo e invitaron a la Iglesia, Comisionado Paz y eso disminuyó la violencia, “atentado de un grupo a otro, genera inconsistencia, entra a banda de la Empresa y ya no estaba la confrontación, estaba allí diciendo que si no los tocan, no tocan a nadie, pero lo tocaron y un video salen amenazando a su líder, que el cartel jalisco y en respuesta a esto salen ellos diciendo que ahí están y muestran de poder y eso tiene a la comunidad en zozobra”. Por último, dijo que militarización sería una solución momentánea, pero que la solución de fondo es intervención social, militar y jurídica.