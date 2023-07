Aerolínea KLM niega vuelo de regreso a familia colombiana con paciente en estado crítico

India

El hijo de Edgar Nieto, quien tiene parálisis cerebral, gastrostomía y traqueostomía, fue sometido en India a un tratamiento médico experimental que culminó de forma satisfactoria. Sin embargo, la aerolínea KLM de Países Bajos, con la que tenía su viaje de regreso a Colombia programado para el 3 de julio, se negó a que el menor viajara con un concentrador de oxigeno que solo es usado en caso de emergencia.

Nieto, su esposa, madre e hijo no han logrado regresar a Colombia y continúan en India sin estadía segura y temen por la salud de su hijo, debido a que los insumos necesarios para sus cuidados no se consiguen en este país.

“Nosotros viajamos con un concentrador de oxígeno certificado para vuelos, con el que hemos viajado en otras aerolíneas. Ahora, nos exigen un pago para reagendar, todo por la mala información que brindan en el call center de KLM. Estamos en una situación muy difícil porque no tenemos insumos médicos para mi hijo, no tenemos donde quedarnos. Además, nos sacaron a las tres de la mañana del aeropuerto y parece que Daniel tiene neumonía y no sabemos qué haremos si tenemos que hospitalizarlo”, expresó Nieto.

El padre asegura que al comunicarse con el centro de atención al cliente de KLM, previo al viaje, le informaron que solo debía acercarse a la ventanilla de la aerolínea en el aeropuerto, horas antes al viaje, para realizar el trámite respectivo para el concentrador de oxigeno, pero al llegar allí la tripulación no le permitió abordar su vuelo por no contar con una autorización previa de la que nunca se le informó.

Edgar exige de manera urgente que KLM le reprograme su vuelo lo más rápido posible para que la salud de su hijo no se vea afectada drásticamente.