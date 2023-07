Soldados (r) que lanzaron al vacío a perrita en Nariño son condenados

Imagen de referencia via Getty Images. / Jim Craigmyle

Las autoridades dieron a conocer la condena contra los soldados retirados que habrían estado involucrados en la muerte de una perrita hace ya tres años. La investigación habría determinado que las acciones de los militares estaban relacionadas con maltrato animal y que por esto tenían que tomarse medidas judiciales para sancionar y castigar a los involucrados.

Le puede interesar: Soldado lanzó un perro al vacío y causa indignación en redes sociales

“La Fiscalía obtuvo condena contra tres exintegrantes del Ejército Nacional que participaron en la muerte de una canina en una base militar”, así lo indicó la Fiscalía Nacional.

De esta manera, un juez penal de conocimiento desarrolló una sentencia condenatoria contra los tres soldados que hacían parte del Ejército Nacional. Los militares en estos meses después de los hechos han sido fuertemente criticados por la sociedad colombiana.

Recordemos que estos militares desarrollaron los hechos en junio del 2020. De hecho, fue en plena pandemia que se hizo viral el clip que fue utilizado como evidencia para condenar a los militares. En el corto de unos segundos se observa cómo uno de los soldados retirados sostiene a la perrita y luego la lanza al vacío en una de las bases del Ejército Nacional en Nariño.

En aquel momento los soldados prestaban su servicio militar. Además, gracias al video fueron identificados como Jhon Fleider Ortiz, Jhony Alexánder Angulo, y Edwin Evelio Usama, y sus edades rondaban entre los 18 y 22 años.

Tras la investigación, se concluyó que la perrita fue víctima de maltrato animal el 8 de junio del 2020, día en el que los tres soldados retirados estaban prestando su servicio militar.

De acuerdo a la investigación, el soldado Jhony Alexánder Angulo tomó la decisión de alzar a Luna y luego lanzarla. Sus compañeros Jhon Fleider Ortiz y Edwin Evelio Usama, que también salen en el video, no actuaron para defender a la perrita o evitar el hecho de maltrato animal.

Asimismo, se evidenció que los militares retirados estaban en la base militar El Páramo, del municipio de Puerres, Nariño.

“Los hechos ocurrieron el 8 de junio de 2020, en la base militar El Páramo, en Puerres, Nariño. Angulo arrojó al animal desde una garita ubicada a una altura de más de dos metros, mientras que Ortiz y Usama observaron la grave agresión y no intervinieron para poner a salvo a ‘Luna’”, detalló la Fiscalía.

Por otra parte, la misma entidad mencionó que detrás de la investigación estuvo el Grupo Especial Gelma de la Fiscalía, el cual lleva los casos de maltrato animal. “Las pruebas presentadas por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) fueron determinantes para que un juez condenara a los exsoldados Jhony Alexander Angulo, Jhon Fleider Ortiz y Edwin Usama por su participación en la muerte de una canina llamada ‘Luna’”.

Adicionalmente, en ese momento el coronel Nelson Gutiérrez estaba a cargo del la base en la que estaban los militares. El coronel condenó los hechos y mencionó que el maltrato animal no puede promoverse y darse dentro del Ejército Nacional. Luego de esto, los soldados fueron sacados del Ejército e investigados por orden del antiguo comandante de esa institución, el general Eduardo Zapateiro.

Además, Joseel Duván Ibarra, quien no aparece en el video, fue la persona que grabó los hechos y fue también acusado de maltrato animal, pero aunque no actuó en defensa del animal, no fue castigado.

Ahora bien, Angulo recibió una sentencia de 18 meses de prisión y una inhabilidad para tener animales. Su multa es de 18,17 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Mientras que Usama tiene una inhabilidad, una condena de 15 meses, y una multa de ocho salarios mínimos. Y Ortiz tiene una inhabilidad de 16 meses de prisión, y una multa de nueve salarios mínimos.