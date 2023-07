Representante de Daniel Ruiz: Si sale de Santos, la primera opción sería Millonarios

Daniel Ruiz se encuentra en medio de una situación complicada en Santos de Brasil, dado que la llegada de Paulo Turra a la dirección técnica del equipo lo relegaría a un segundo o tercer escalón. Según explicó en El VBar Caracol, Mauricio Serrano, representante del jugador bogotano, Ruiz se encuentra feliz en el país de los pentacampeones del mundo; no obstante, desea tener más minutos de juego.

Como dueño de sus derechos deportivos, Millonarios tendría la posibilidad de volver a contar con el volante, cuyo prestamo en el equipo paulista estará finalizando en diciembre del presente año.

¿Saldrá de Brasil?

“De momento, no, estamos explorando posibilidades. Lo único cierto es que no está jugando mucho, hace una semana hubo cambio de entrenador y al parecer este nuevo entrenador no va a tenerlo tanto en cuenta, en ese orden de ideas vamos a mirar qué posibilidades hay. De momento no hay nada oficial de parte de Santos”.

¿Podría volver a Millonarios?

“Claro, es una posibilidad, Millonarios es el propietario de sus derechos y él está a prestamo hasta diciembre. En caso tal de que se negocie una posible salida de Daniel, la primera opción sería regresar a Millonarios si no hay ofertas de otro lado”.

¿Es un jugador que se pueda pagar en el FPC?

“Esa pregunta habría que hacersela a Millonarios, que es el propietario de sus derechos. Lo que pasa es que como él tiene contrato vigente con Millonarios, desde que no salga ninguna oferta tendrá que regresar a su equipo, a Millonarios”.

¿Cómo ha sido su experiencia en Brasil?

“Ha ganado experiencia, un nuevo fútbol, pero como les digo, de momento sigue en Brasil. Si me preguntas cómo le fue, yo siento que le ha ido muy bien. Lastimosamente a veces no es del gusto del entrenador, quizás estén buscando otro tipo de perfil. Daniel está contento, nos llegó la oportunidad y la aprovechamos y salió, en ese orden de ideas el jugador ha crecido y tiene que seguir creciendo en otros aspectos”.

¿Cómo lo ha visto usted?

“Las poquitas oportunidades que ha tenido lo ha hecho muy bien, si nos fijamos en las estadísticas y en las calificaciones que dan los distintos medios ha sido de las mejores. Empezó jugando bastante cuando (Yeferson) Soteldo estaba lesionado. Ya luego es que el equipo deportivamente no está pasando por un buen momento. No sale nada bien, hacen cambio de entrenador, lesionados, actos de indisciplina, ha habido cosas de otros jugadores extrafutbolísticas, nada ha ayudado. También el estilo de juego de Santos, muy frontal, de mucho correr, quizás no se ha adaptado Daniel a ese estilo de juego, pero Daniel está súper contento con el club, la ciudad, su familia, apenas han pasado 5 meses, todo ha pasado muy rápido. Lo que si está claro es que no está jugando lo que estábamos esperando, si esa situación va a seguir así lo mejor es buscar otros horizontes”.

¿Tiene más ofertas de Millonarios?

“Siempre las ha tenido y desde hace más o menos un año que Daniel empezó a marcar mucha diferencia en Millonarios. Afortunadamente el jugador tiene bastante mercado. Si hay algo bueno para todas las partes, se va a analizar así como se estudió cuando llegó la oferta de Santos. Hay distintas ofertas, pero todavía todo está muy prematuro, sigue siendo jugador de Santos y habría que negociar una eventual salida”.

¿Qué quiere Daniel Ruiz?

“Daniel está muy contento en la ciudad, obviamente quiere jugar, siempre ha sido un jugador que a donde ha llegado siempre ha sido titular. Él sabía que cuando llegarámos a Brasil iba a ser un poco diferente. Él lo único que quiere es jugar, si es en Santos, bienvenido, él quiere cumplir con su contrato, su prestamo, pero si eso no se da vamos a buscar otros rumbos”.

¿En qué posición jugó este semestre?

“Lo puso en casi todo el centro del campo, a veces a perfil cambiado, por izquierda, por derecha, estuvo en distintas posiciones, pero más que todo jugando por su perfil, por el costado izquierdo. El partido pasado si no me falla la memoria jugó por derecha”.