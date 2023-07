¿Qué pasó con Wilson, el perro rescatista? Inteligencia artificial respondió

El pasado viernes 9 de junio Colombia recibió dos grandes noticias. La primera fue enormemente celebrada, pues tenía que ver con el hallazgo de los cuatro menores indígenas que se habían extraviado en la selva del Guaviare durante 40 días.

La segunda noticia se relaciona con el suicidio del coronel Óscar Dávila, involucrado en el escándalo de las chuzadas, en donde está envuelta la ex jefe de gabinete Laura Sarabia y Armando Benedetti.

Dichos acontecimientos se dieron uno detrás del otro. Sin embargo, tras ese día los colombianos han tenido preocupación sobre el estado del perro Wilson, el cual estuvo involucrado en la búsqueda de los pequeños.

Sobre el canino, el Gobierno y las autoridades se han referido en varias oportunidades. Por un lado, los menores detallaron que mientras estuvieron perdidos en la selva el perro los acompañó por un par de días. Esta información fue confirmada por la directora del ICBF, quien detalló que la menor Leslie indicó que ella y sus hermanos tuvieron la oportunidad de compartir con el perro.

Por otra parte, las Fuerzas Armadas Militares afirmaron poco después del hallazgo de los menores que no abandonarían al canino y que desarrollarían una búsqueda exhaustiva para dar con su paradero. Esto debido a que el Ejército no deja a ninguno de sus integrantes atrás.

La afirmación de las Fuerzas Armadas Militares fue hace ya casi tres semanas, pero la búsqueda no arrojó resultados. Por lo tanto, recientemente el Ejército señaló que la búsqueda debía parar, pues era muy probable que no encontraran el canino y se estaba involucrando un gran esfuerzo desde la entidad.

Del mismo modo, la comunidad indígena de la que hacen parte los menores dijo que era probable que la naturaleza hubiera hecho un intercambio. Esto significa que recibió al perro Wilson y entregó a los menores.

Tras esto, diversas teorías sobre el estado del perro han surgido. Ahora bien, tras consultar con inteligencia artificial, esta arrojó posibles respuestas de lo que ocurrió con el canino. La información que dio tuvo en cuenta el entorno, la raza y su entrenamiento.

Por un lado, en cuanto a la supervivencia del canino, la inteligencia artificial, por medio de Chat GPT, afirmó que lo más probable es que el canino esté haciendo lo posible para sobrevivir. Esto debido a que es un perro que está entrenado para ser capaz de enfrentarse y superar situaciones complejas.

No obstante, la inteligencia artificial detalló que es probable que Wilson se contagie de alguna enfermedad o padezca alguna lesión, ya que el entorno en el que está no es muy favorable. El clima, las lluvias, animales no domésticos y ríos provocan que el canino esté en peligro.

A su vez, Chat GPT no descarta que Wilson haya terminado desorientado. El canino se enfrenta a un terreno lleno de fauna y flora, que probablemente provocaron que perdiera el camino de regreso.

Finalmente, la inteligencia artificial mencionó que es probable que alguna comunidad indígena de la zona lo esté cuidando.

Ahora bien, recordemos que la inteligencia artificial toma datos de internet, los analiza y posteriormente refleja respuestas a inquietudes.