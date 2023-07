Estos son los lugares para volar en globo aerostático en Colombia

Hace algunos años si quería disfrutar de un viaje en globo aerostático debía salir del país, sin embargo, desde hace algún tiempo es posible realizar este plan en diferentes municipios y ciudades de Colombia.

Este plan, perfecto para hacer con amigos, familia o pareja, se ha posicionado en la industria como uno de los favoritos, pues permite disfrutar de los paisajes del país desde las alturas.

Estos son algunos lugares para volar en globo aerostático en Colombia.

Calarcá, Salento, Montenegro - Quindío

En la zona cafetera, uno de los destinos turísticos más importantes del país, los visitantes pueden volar en globo y apreciar uno de los paisajes más famosos del país, declarado patrimonio mundial de la Unesco.

En este departamento se pueden encontrar distintos lugares donde volar, los principales son Calarcá, Salento y Montenegro, algunos de los municipios más turísticos de la zona.

Las empresas ofrecen planes para amigos, familias, parejas y empresas, y los precios van desde los 400 mil pesos por persona. Los horarios pueden variar dependiendo del lugar, sin embargo, la mayoría de los vuelos se realizan de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y tienen una duración aproximada de 45 minutos.

Guasca – Cundinamarca.

A solo una hora de Bogotá, en Guasca, Cundinamarca, podrá disfrutar la experiencia de volar en globo aerostático.

En esta zona del país, los vuelos suelen realizarse en horas de la mañana, 5:30 a.m. para apreciar el amanecer desde lo alto. En el recorrido se podrá apreciar la naturaleza, y se puede encontrar principalmente un ecosistema de páramo.

El vuelo tiene una duración entre los 40 y los 60 minutos y su precio es de $570 mil pesos por persona. El recorrido queda en manos del viento, lo que garantiza una experiencia única y diferente en cada vuelo.

Santa Fe de Antioquia

Al occidente de Medellín, a solo una hora y media de la capital antioqueña, se podrá volar en globo aerostático y disfrutar de los paisajes de la zona.

En este punto los viajes se realizan entre las 6 y las 8 de la mañana, y cuesta aproximadamente $380 mil pesos por persona y se puede realizar cualquier día de la semana. Los usuarios pueden escoger la duración del vuelo, que variará el costo final.

Sopetrán – Antioquia

En Sopetrán los turistas no solo disfrutan del vuelo, sino que presencian toda la experiencia, desde la inflada del globo. Quienes quieran volar pueden elegir la duración del vuelo: 15 o 30 minutos, y realizar el ascenso entre las 5:30 a.m. y las 7:30 a.m. El valor por persona es de aproximadamente $450 mil pesos por persona, sin embargo, puede variar dependiendo el tiempo del recorrido.

Tenga en cuenta antes de viajar