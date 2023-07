El tardío perdón del Ejército Nacional por el falso positivo de Fabián Vargas

Bogotá D.C.

Alix Fabián Vargas Hernández tenía su residencia en Tunja, Boyacá, donde trabajaba como ayudante de despachos de los buses y hacía el aseo en un asadero y piqueteadero ubicado frente a la Terminal de transportes. En 2008 desapareció forzosamente y luego fue presentado como baja en combate por el Ejército Nacional.

Según el expediente, el 1 de agosto de ese año, Alix Fabián fue visto junto a un grupo de jóvenes a quienes les ofrecieron trabajos bien remunerados en otras zonas del país por un término de quince días, pero apareció muerto en Santander como supuesto integrante del ELN.

En un evento de perdón público, el ministro de Defensa, Iván Velázquez reconoció que Alix Fabián Vargas fue asesinado por un pelotón adscrito al Grupo de Caballería Mecanizado No. 1 ‘General José Miguel Silva Plazas’.

#JUDICIAL Por orden del @consejodeestado el ministro de Defensa, @Ivan_Velasquez_, acompañado del comandante del @COL_EJERCITO, ofrece disculpas públicas por el asesinato de Fabián Vargas, víctima de falsos positivos en 2008. Vía @LuisErnestoC96 @CaracolRadio pic.twitter.com/kgdvTARnlI — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 4, 2023

“En este Gobierno no aceptamos, no encubrimos, no patrocinamos ninguna violación de derechos humanos. Nuestra acción en contra de la violación de derechos humanos, y en contra de los funcionarios públicos, de cualquier naturaleza, que violen derechos humanos, será contundente”, destacó el jefe de la cartera de Defensa.

Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina, también les habló a los familiares de Fabián. “En aras de garantizar la justicia, la verdad, la reparación integral y la no repetición, ofrecemos en nombre del Ejército Nacional las más sinceras disculpas y pedimos perdón a los familiares. No hay suficientes palabras de consuelo”, manifestó.

De otra parte, Diana Vargas aseguró que es un avance en la lucha por limpiar el nombre de su hermano mayor. “Son 15 años de lucha y de mucha frustración por todo lo que hemos pasado. Gracias a Dios hemos llegado a este punto que hemos esperado muchísimo tiempo, que todos se enteren de que realmente él no era guerrillero como lo habían mencionado”, indicó.

Aseguró que la familia ha sido víctima de amenazas y persecuciones y hay un alto grado de impunidad en el crimen de su hermano Fabián. “Los responsables no han pagado. Siguen libres y algunos están activos en el Ejército Nacional. Aún falta. Este acto de perdón no te quita el dolor, la ausencia, el sufrimiento”, manifestó.

Por otro lado, el ministro Velásquez informó que se revisarán todas las órdenes judiciales en contra de la Nación, como las del Consejo de Estado, y se realizarán todos los actos de ofrecimiento de disculpas públicas a los familiares de las víctimas, con el fin de atender a la mayor brevedad estas obligaciones.

Por ejemplo, hablando del caso de Fabián Vargas, el ministro de Defensa dijo: “Me parece sorprendente. Hace parte de una intención de ocultamiento de la verdad que una orden impartida en 2018 por el Consejo de Estado se esté cumpliendo ahora”.

El funcionario aseguró que encontró un gran retraso y una posible pretensión de no hacer reconocimientos públicos de responsabilidad. “Vamos a actualizar todas estas órdenes, a pedir perdón en cada una de estas oportunidades y a reivindicar la necesidad de la verdad como el mejor mecanismo para que hechos que nos avergüenzan como país y ante la humanidad jamás vuelvan a repetirse”, concluyó.