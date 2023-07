Turismo sostenible en Colombia: ¿Cómo viajar sin perjudicar el medio ambiente?

Caracol Sostenible es el nuevo espacio de Caracol Radio dirigido por Gabriel De las Casas en colaboración con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro Colombia. En esta edición se abordó el concepto de turismo sostenible y cómo se implementa en el mundo.

El turismo sostenible es aquella actividad turística que reduce los impactos en el medio ambiente, pero también en las comunidades vecinas. Además, respeta la cultura; ayuda a que haya un mejor desarrollo económico local; y responde de una manera efectiva a los usuarios del turismo.

En el mundo el tema del turismo sostenible es de bastante interés. De hecho, Colombia cuenta con agencias de viajes y turismo certificadas con carbono neutro. Asimismo, hoy en día los destinos turísticos y los hoteles se pueden certificar como zonas que están enfocadas en la sostenibilidad.

Uno de los destinos que llama la atención en el país por centrarse en sostenibilidad es Puerto Colombia, pues para marzo de 2021 fue declarado como el primer municipio del Atlántico como Área de Desarrollo Naranja. Esto significa que este municipio se destaca por ser un destino cultural, turístico y sostenible.

Con lo anterior, Colombia se ha convertido en uno de los países que trabajan por la sostenibilidad en el sector del turismo. Incluso, la sostenibilidad hace parte de la estrategia del Gobierno actual para promover que personas del exterior visiten Colombia, pues el turismo sostenible está tomando fuerza en el mundo. Por lo anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el ministro Germán Umaña Mendoza priorizan este asunto.

En el país una de las empresas comprometidas con este asunto es Aviatur. Al respecto el presidente Sammy Bessudo comentó: “El turismo sostenible y el amor por la naturaleza se ha trasladado a la empresa. El compromiso que tenemos es no solamente convertirnos en la primera agencia de carbono neutral de Colombia, sino también de Latinoamérica”.

A su vez, Bessudo demostró preocupación por el calentamiento global. “Hay una manera muy sencilla o muy triste de decirlo y es quizás tratar de ponerle un poco de freno a algo que ya es inevitable y es al tema del calentamiento global. La pérdida de los bosques y de los ecosistemas hace que se caliente nuestra atmósfera”.

“Este calentamiento global parece ser que no lo podemos revertir, pero lo podemos disminuir y hacer que sea un poco más lento. En ese sentido tenemos una responsabilidad de que lo que nos queda debemos protegerlo para las generaciones futuras”, agregó.

Sobre los grandes esfuerzos financieros que hace Aviatur para ser sostenible, Bessudo mencionó que no le cobran demás a los usuarios. “Es un tema altruista. No trasladamos ningún costo a los clientes. Lo que hacemos en el caso de ser carbono neutral es una medición. Entendimos cuáles eran los protocolos y el plan de acción. Esto no solo va en un tema de hacer compensaciones y de medir la huella de carbono, sino de educar a los trabajadores y a la gente”.

En el país Julián Pedrero lidera un proyecto sobre turismo sostenible conocido como Outown, que es un proyecto que promueve la educación y el turismo rural.

Por otro lado, el cantante de Doctor Krapula, Mario Muñoz, comentó que la agrupación trabaja por ser sostenible y cuidar el planeta. “No nos cansamos y nuestra misión siempre ha sido invitar a la gente a sentir amor por un páramo, por la selva, por un bosque, por los animales, por la vida en general en el planeta“

El artista reconoció que desde muy pequeño el tema de la sostenibilidad le ha interesado debido a que sus padres lo educaron de esta manera. “Mi papá es un abogado ambientalista, incluso, fue profesor en el Externado. Eso siempre fue un tema de discusión en mi casa y por eso no solo yo, sino mis hermanos somos unos luchadores por el planeta”.

Finalmente, el cantante comentó que la agrupación cuenta con un festival amigable con el medio ambiente. Se trata del Festival Viva El Planeta que busca generar conciencia ambiental.