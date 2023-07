Sube nuevamente el precio de la Gasolina: el aumento será de $600 en el mes de Julio

Como ha venido ocurriendo hace unos meses, se presentó un nuevo Aumento en el costo del galón de Gasolina en Colombia. El precio para este mes de julio, de acuerdo con los nuevos estándares publicados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, recibirá un aumento de $600 en el promedio para todo el país.

El diésel no registrará ningún ajuste en su precio de venta al público, es decir, se mantiene en los mismos niveles. Esto va acorde al plan del gobierno colombiano de no alterar los valores del ACPM hasta que no finalice la tendencia alcista de la gasolina.

De esta forma, en Bogotá el galón queda en $12.773, en Cali $12.797, Bucaramanga $12.534 y Medellín $12.706; siendo las ciudades donde se presenta un mayor aumento del precio. Cúcuta y Pasto siguen siendo las ciudades principales que mantienen un precio promedio de $10,650 por el galón de gasolina.

Con estas medias se busca disminuir el impacto fiscal en el Gobierno por la volatilidad del mercado de combustibles a nivel internacional. Precios que han aumentado pro distintos factores, lo que ha afectado el precio de la gasolina en Colombia.