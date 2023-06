González tras llegar al América: “Te sientes como un niño al que se le cumple el sueño”

Lucas González fue presentado como el nuevo entrenador del América de Cali luego de haber vivido su primera experiencia en el fútbol profesional con Águilas Doradas, club con el que finalizó en el primer puesto del ‘todos contra todos’ pero que en los cuadrangulares no pudo ganar un solo partido. El buen fútbol que mostró su equipo, así como la preparación, llevaron a las directivas escarlatas a decantarse por el joven técnico en reemplazo de Alexandre Guimaraes.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, una vez oficializado en su nuevo reto, González se refirió a lo que significa este paso en su carrera, la conformación de la plantilla y explicó la razón por la que salió del conjunto antioqueño.

“Te sientes como un niño al que se le cumple el sueño. Muy contento y muy ilusionado y agradecido con estos directivos que apuesta por traer ideas a un club de historia enorme, así que con muchas ganas de empezar a entrenar”, dijo el entrenador de 42 años.

“Es normal que la gente no tenga ni idea quién es Lucas Gonzáles porque mi carrera inició en enero de este año, pero yo empecé a entrenar equipos en 2006, ya son muchos años dirigiendo no solo en Colombia sino en Australia y España; viajando mucho y mientras entrenaba, es ir a estudiar, ir a aprender lo que hay afuera, pero nunca parar de entrenar, entonces son muchos años dirigiendo equipos para cumplir un sueño de estos”, agregó al respecto.

¿Por qué salió de Águilas Doradas?

“Como todo entrenador uno cuando termina torneos, evalúa cómo ha ido el torneo. Tenemos la particularidad de jugar dos torneos, entonces no hay un año completo para desarrollar objetivos, sino un semestre. Juegas 20 partidos en un todos contra todos y después te vas a iniciar de cero para intentar llegar la final. Consideramos que lo mejor era que el proyecto lo dirigiera otro cuerpo técnico, estamos agradecidos con el club y los directivos porque nos dieron la posibilidad de iniciar la carrera profesional, pero no sentíamos que fuera posible mantener lo que habíamos hecho en el segundo semestre y pensamos que lo mejor para los jugadores y el club era terminar de la mejor forma posible y que el nuevo cuerpo técnico iniciara un nuevo proyecto”.

Su objetivo en América

“América era un equipo que con balón jugó bien el semestre, hicieron 42 puntos, terminaron terceros en reclasificación y quedan bien parados para el segundo semestre, para intentar ojalá terminar en los tres primeros y asegurar la Copa Libertadores por cualquiera de los tres caminos, pero la reclasificación, es realista pensar en ella. Nos encontramos con un equipo que tiene jugadores con mucha habilidad, que son muy buenos, que les gusta el balón y que podemos seguir construyendo y añadiendo matices para que esa misma idea evolucione un poco. Queremos construir un equipo que no cambie su idea cuando juegue de local o visitante, la historia de este club merece que vaya a intentar ganar a cualquier estadio donde vaya. Intentaremos crear un equipo con idea de juego que vaya y busque los resultados en cualquier estadio”.

Por qué se decantaron por el arquero Jorge Soto

“Yo apenas llegué esta mañana, después firmamos contrato. Mañana nos sentaremos después del entrenamiento a evaluar el tema de la plantilla en detalle y ver cómo se gestionan las incorporaciones o los cambios en la plantilla para el segundo semestre. Me gustan los dos (Jorge Soto y José Chunga), me parecen excelentes porteros, son muy buenos, también hay buenos en el club, pero hablaremos con la secretaria técnica”.

Víctor Ibarbo

“Víctor es un excelente jugador, tiene una calidad que lo que yo diga no va a ser nuevo. Puede jugar en cualquier posición de arriba, es un jugador que tiene suficiente experiencia en clubes grandes de Europa, que tiene un proceso con la Selección Colombia y será un jugador que no solo nos aporte calidad, sino experiencia sabiendo lo que es ganar. Él tuvo la posibilidad de entrenar un tiempo en Águilas y lo vimos y después de que me enteré que hubo acercamientos, me preguntaron mi opinión dije que era un jugador con el que me encantaría contar y estoy feliz con su llegada. Si lleva un tiempo importante sin competir, si mañana hubiera un partido de 90 minutos, sería pedirle mucho, pero estoy ilusionado con su llegada”.

Conformación de la plantilla

“Nosotros hemos estudiado a la plantilla para saber cómo se empieza a diseñar el equipo, pero tenemos que sentarnos y evaluar caso por caso, porque lo que hemos hecho, desconoce cómo es el jugador en su día a día y a situación con el club actualmente y a partir de mañana que iniciamos pretemporada oficial, analizaremos los casos y ver cómo podemos reforzarla. Necesitamos más información para hablar con más propiedad”.

El trabajo en la cantera

“Me hace ilusión trabajar con jugadores jóvenes. He trabajado con todas las categorías de formación en diferentes lugares y me hace ilusión porque son chicos que cuando tu conectas con ellos, la capacidad de moldear su cerebro es muy grande. Son jugadores muy receptivos y es fácil para ellos cambiar comportamientos. Es otra de las cosas que me hace ilusión de este proyecto, que se le dé importancia al fútbol formativo”.

Escuche la entrevista