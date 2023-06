Emanuel Olivera y su salida de Nacional: “Me quería quedar hasta por el mismo salario”

Junior de Barranquilla buscará dejar una mejor imagen ante su hinchada en el segundo semestre del año. Para ello, el entrenador Hernán Darío Gómez ha liderado una renovación en la plantilla con jugadores que han destacado en el torneo local.

Uno de estos refuerzos es Emanuel Olivera, quien habló en El Vbar Caracol sobre el deseo de hacer historia con la institución rojiblanca y la felicidad que le genera regresar al fútbol colombiano.

Asimismo el zaguero central argentino aprovechó para aclarar todo lo relacioando a su salida de Atlético Nacional, cuadr con el que estuvo durante las temporadas 2021-2022 y con el que ganó dos títulos.

Ganas de hacer historia en Junior

Promete total entrega: Soy un jugador que siempre se va a entregar al máximo, voy a dejar todo por la camiseta, por la institución. Soy un jugador que siempre da el 100 por ciento y así va a ser, lo demostraré en el día a día y cuando me toque hacerlo en un partido.

Aporte a Junior: La agresividad. Le puedo aportar ese carácter y esa picardía que tenemos nosotros por haber pasado en algún potrero, esa chispita. El fútbol colombiano es un poco más técnico, pausado, me gusta porque quiero jugar con al pelota. En el fútbol argentino en algunos equipos no se ve eso, sino que se disputa la segunda pelota, correr mucho más y no tener tanto esa tenencia que en Colombia se ve muchísimo.

Deseo de hacer historia: Tuve la oportunidad de ser campeón con Nacional y vengo con esa misma ilusión. Uno siempre trae nuevos sueños, de quedar en la historia de Junior, tengo mucha ilusión con conseguir títulos y jugar copas internacionales. Estoy muy ilusionado con eso y sé que hay un gran grupo. Con trabajo y humildad se va a dar todo.

Barranquilla debe ser un fortín: De a poco voy conociendo, es una linda ciudad, muy acogedora que la familia se adaptará rápidamente y le gustará mucho. Me ha tocado jugar acá con Nacional y la he pasado un poco mal por la temperatura, ahora hay que aprovechar eso a favor nuestro cada vez que vengan a casa los equipos. Seguramente este será un equipo muy protagonista, que querrá salir siempre a ganar en todas las canchas. Queda trabajar para lograr esos resultados.

Pasado en Nacional y cariño por el FPC

Mejoría respecto a suprevio paso por Colombia: Se ha mejorado mucho porque la exigencia del fútbol argentino es brava, la preparación en la semana es muy fuerte dependiendo de los profesores que tengas. Me han tocado dos muy exigentes que en la semana trabajan muy duro. Están los trabajos de fuerza, eso hace que uno mejore en la rapidez, en los duelos y creo que vengo con competencia, estuve unos días sin entrenar por el tema contractual, pero ahora estamos acá en la ciudad y queda ponerse a punto lo antes posible.

Salida de Nacional: Fue todo por tema de la directiva. A mí me ha traído Sebastián Lopera, confiaron mucho en mí y desde que no estuvieron más se presentó nueva directiva y fue un tema de ellos. Sabían que yo me quería quedar, hasta con el mismo salario por dos años, pero ellos no quisieron, me tuve que ir a Argentina y allá me dieron la noticia de que no iba a seguir en el club. Eso fue todo, un tema de que no se renovó el contrato… Nosotros habíamos hecho una contrapropuesta, la pasé y antes de irme a Argentina dije que me quedaba por el mismo salario. Me fui y me comunicaron que no iba a seguir. Agradecido con la gente que me trajo a Nacional y los hinchas porque me apoyó y me dio un cariño muy grande.