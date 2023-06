Las 2.500 personas incomunicadas en Ituango seguirán aisladas porque la máquina se varó

Antioquia

El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Georgia de Ituango Genaro Graciano informó que la solución al problema generado por las lluvias de los últimos días y que destruyó tres casas y dejó en riesgo unas 10 más se ve muy lejana, primero porque pese a que ya han transcurrido cuatro días desde la avenida torrencial las familias damnificadas aún no reciben ayudas humanitarias de la alcaldía ni la gobernación y el apoyo solo ha llegado de la solidaridad del pueblo, por lo que las personas siguen muy afectadas.

De otro lado, el líder comunal aseguró que el DAGRAN que ya había aprobado el envío de un ingeniero y geólogo al lugar de la emergencia para analizar la situación de las familias en riesgo y la situación de la vía que tiene incomunicadas al menos 16 veredas y a unas 2.500 personas, suspendió el recorrido hasta el próximo martes de la semana entrante alargando la zozobra de los afectados.

“Lo que argumentan ahí ahora últimamente es que por que hoy empiezo la ley de garantías y que ya no se podía. Yo creo que es por otro lado, la cuestión es que hay una presión grandísima acá de la administración municipal que no quiere que ellos vayan al territorio y ellos, los de la administración, quieren mostrar toda esa fortaleza con la maquinaria cuando no la tiene”, recalcó el señor Graciano.

También insistió en que la maquinaria que envió la alcaldía para habilitar la vía es insuficiente ya que es muy pequeña, además, que el combustible estaba siendo costeado con plata de las JAC de las veredas incomunicadas, pero que este equipo se varó y hoy están sin saber que hacer, por ello solicitan al Dagran reactivar la visita a la zona.