Consejos para ahorrar dinero durante la vida universitaria

Sin duda la vida universitaria es compleja para muchos jóvenes, pues es el momento en el que desean explorar, salir y hacer cualquier tipo de actividad, no obstante, el dinero muchas veces es una limitación. De esta manera, muchos de los planes que los universitarios desean hacer terminan quedándose en solo un deseo.

Asimismo, es usual que los universitarios sientan cosas como ansiedad, frustración o desespero. Con esto, muchos expertos recomiendan varias acciones para que los jóvenes puedan disfrutar de su vida universitaria sin limitaciones. Por lo anterior, en Caracol Radio le compartimos varios tips para que pueda ahorrar mientras se encuentra en la vida universitaria.

Primero, es importante que los jóvenes en la medida de lo posible decidan ahorrar dinero en alojamiento. Esto significa que no se vayan tan pronto del hogar de sus padres. Si bien es cierto que dejar la casa de los padres puede significar independencia, a futuro puede convertirse en un dolor de cabeza en términos económicos. En caso de que sea necesario salir de la casa en la que se ha vivido toda la vida, es recomendable alquilar un lugar pequeño, cercano a la universidad y que esté en buen estado para que no sea necesario estarlo reparando.

Segundo, la alimentación en esta etapa de la vida es fundamental. No obstante, es importante ser inteligente con los productos que se consumen. En ocasiones las personas suelen adquirir comida que no alimenta lo suficiente, no se encuentra en buen estado, es costosa y que no genera la sensación de llenura. En este sentido, se recomienda tratar de hacer un mercado, comprar al granel y preparar la comida en casa.

Adicionalmente, se aconseja tratar de evitar lugares para almorzar muy costosos o llevar el almuerzo. Además, tener un presupuesto para cada mes ayudará a saber cuánto dinero se puede gastar en alimentación y salidas ocasionales a comer con amigos.

Tercero, otra buena idea para ahorrar mientras se está estudiando es adquirir libros de segunda, o revisar si es posible acceder al contenido en internet, en una biblioteca o alquilar los textos.

Por otro lado, se puede evitar gastar en materias si los temas son aprendidos en cursos fuera de las universidades. Para esto es importante que los estudiantes verifiquen si las universidades realizan homologaciones.

Cuarto, el transporte es un gasto diario. Por lo cual se recomienda hacer uso de una bicicleta. Movilizarse en este medio de transporte ayudará no solo al medio ambiente, sino también al bolsillo. Otra opción es vivir cerca a la universidad para poder caminar.

Quinto, ahorrar en salidas para entretenimiento también es posible. De hecho, en muchos lugares como museos y galerías ofrecen descuentos a jóvenes por estar estudiando.