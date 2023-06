Usuarios de la salud sufren por demoras en la entrega de medicamentos e insumos

Familiares de pacientes postrados en cama toman acciones legales y denuncian ante la Superintendencia de Salud la demora en la entrega de medicamentos e insumos. Maria Irma Albarracin tiene a cargo su señora madre, una mujer de 91 años, con una tutela integral a su favor, quien denunció que les están demorando la entrega de los pañales y medicamentos

“Todos los meses yo tengo que poner una queja en la Superintendencia de salud porque no me entregan los parches para el alzheimer de mi madre, me los niegan, cuando ya me ve que estoy muy disgustada, ahí sí me los saca en el mostrador y me dicen, aquí tiene todos sus medicamentos” manifestó Albarracin

Los usuarios de la salud piden más cumplimiento y control a las entidades para que presten un servicio de calidad, “un paciente no puede esperar 10, 15 días sin estos elementos y deben ponerse en los zapatos míos, eso yo hablo y me quejo cuantos abuelitos hay con tantas necesidades, yo pido justicia y que los entes de control tomen medidas y sancionen” puntualizó Albarracin

Ante esta situación los usuarios aseguran que su bienestar está en riesgo por culpa de la atención que reciben y están a la espera ante una respuesta de la EPS