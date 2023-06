Maurice Armitage, exalcalde de Cali, habló sobre las problemáticas actuales de la ciudad

En los últimos años, la ciudad de Cali ha pasado por situaciones bastante complicadas en temas de seguridad, las constantes protestas por parte de la primera línea y demás problemáticas que han golpeado al Valle del Cauca social y económicamente.

Por esta Razón, en 6AM de Caracol Radio estuvo Maurice Armitage, exalcalde de la ciudad, para realizar un análisis de todos estos problemas. Inicialmente comentó: “Yo creo que se ha avanzado mucho, desde que empezamos a trabajar en Siloe, es triste aceptar que en Colombia nos tengan que pasar cosas para que reaccionemos”.

“7 años atrás ya había vaticinado el levantamiento y le pedí ayuda a todos los empresarios, porque esto no puede solucionarse nada más generando empleo, claro que lo vamos a hacer, pero no es fácil, hoy el 45% apenas tiene trabajo, a los demás les toca vivir del rebusque. En este país el empleo ha sido decreciente, sobre todo en el Valle del Cauca y si no le pagamos bien a la gente y no distribuimos bien el ingreso, la situación social se pondría más difícil” señaló el exalcalde.

Sobre el tema del paro y los trabajos que se han venido haciendo con la Primera Línea, Armitage comentó: “hemos cambiado en una cosa fundamental y es que el empresariado por fin ha caído en cuenta que hay que trabajar socialmente por la ciudad. Lo que yo estoy diciendo es que no puede ser solo este sector, porque si no tenemos un Estado, lo del empresariado sería una gota en el desierto al lado de los problemas que tienen las ciudades”.

Además, opinó sobre las labores del actual alcalde: “A mí me tocó sufrir como alcalde la aguerra total de todos los que no ganaron oponiéndose a mi alcaldía, la verdad es que yo le trabajé 4 años a Cali. Gústeme o no me guste, a un alcalde hay que dejarlo trabajar, si yo critico a un mandatario le estoy es haciendo daño a la ciudad”.

Maurice Armitage también aprovechó para expresar quién quiere ver como nuevo alcalde de Cali, a lo cual señaló: “Hay una niña que trabajó conmigo y la conozco hace más de 18 años, se llama Diana Rojas y estoy empujándola. Cali puede tener una magnífica oportunidad con ella. Además, ella tiene más experiencia que yo, si hay algún candidato preparado para manejar Cali, es ella”.