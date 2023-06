“Les grité que se tuvieran porque iba a voltear el bus”, conductor de Translebrija

Bucaramanga

Juan Ricardo Jeréz de 41 años de edad es el conductor del bus de Translebrija que se quedó sin frenos cuando bajaba del peaje del aeropuerto al municipio de Girón.

El hombre, que maneja buses desde hace 20 años narró los momentos de angustia que vivió junto a los 30 pasajeros al notar que el vehículo no respondía al frenar y de paso al ver que alcanzó una velocidad de 70 kilómetros, esto le dijo a Caracol Radio.

Dice que lo que ocurrió muy cerca a una reconocida venta de pólvora en la vía al aeropuerto, fue un milagro y que aunque 25 personas resultaron heridas, supo contenerse y pensar rápidamente para evitar que la tragedia cobrara la vida de sus pasajeros.

“Yo veo que el freno no respondía, les avisé a los pasajeros a los que le pedí calma para que no me tensionaran y me dieran nervios. Yo mandé el bus contra un barranco y en lugar de frenar me dio más velocidad, traté de frenarlo con los cambios y el freno de mano pero nada. Les dije que la única opción era voltearlo y así lo hice en nombre de Dios”, dijo Jeréz.

Agregó que en el año que llevaba manejando el bus de Translebrija nunca había tenido percances en su recorrido y que de hecho, el vehículo era sometido diariamente a revisiones mecánicas antes de iniciar su tránsito.

A Juan Ricardo Jeréz, el conductor, le dieron 5 días de incapacidad tras sufrir golpes en su pecho y brazos.