Directora ejecutiva Propacifico: Compromiso Valle logró que 2.500 jóvenes fueran empleados

Este miércoles 28 de junio políticos y empresarios de la región pacífica se dieron cita en la Universidad Icesi para hablar sobre el desarrollo económico. Lo anterior, en el marco de Ruta Pacífico, evento de Prisa Media que abre un espacio de diálogo y reflexión con diferentes líderes de la sociedad, para analizar y discutir sobre los grandes retos que tiene la región pacífica de Colombia.

La directora ejecutiva de Propacifico, María Isabel Ulloa, habló en Caracol Radio sobre la situación actual de Cali. De esta manera, destacó que gracias a ‘Compromiso Valle’ muchos jóvenes no habrían conseguido trabajo. No obstante, aclaró que la seguridad es una preocupación.

Recordemos que Propacifico es fundación privada sin ánimo de lucro. Dicha organización se encarga de consolidar alianzas con el sector público y privado e impulsar proyectos de alto impacto que contribuyan al desarrollo integral y sostenible de Cali, el Valle del Cauca y la región del Pacífico.

“Cali para lo bueno y lo malo es la capital del Pacífico. Aquí estamos analizando y viendo lo bueno y lo malo. Si nos quedamos en lo malo no hay forma de avanzar y sacar adelante planes y proyectos”, señaló

En relación con los jóvenes que han logrado conseguir trabajo gracias al apoyo de Compromiso Valle, Ulloa mencionó que el papel de este proyecto ha sido relevante. “Propacifico lidera Compromiso Valle, que es esta iniciativa que reúne 440 empresas. Han participado más de 53.000 personas, esto es más que unos simples beneficiarios, porque todos hacemos parte. Hace un par de meses eran 500, pero hoy son 2.500 jóvenes que están trabajando en empresas vallecaucanas”.

Del mismo modo, mencionó que estos jóvenes que han conseguido trabajo, sin el apoyo de Compromiso Valle no habrían pasado los filtros para ser contratados. “Yo puedo afirmar sin temor a equivocarme que si no hubiera existido Compromiso Valle estos jóvenes no se habrían empleado. Esto debido a que muchos de ellos no habían terminado el colegio, o porque no tenían experiencia o vivían en un barrio desconocido y tenían tatuajes”.

De esta manera, Ulloa señaló que se ha transformado la forma en la que las empresas contratan. “Hoy los empresarios con esa convicción de que tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo, no con un sentido de culpabilidad, sino de que la situación amerita hacer más, han decidido cambiar muchos de los requerimientos de reclutamiento para darle oportunidad a muchos de esos jóvenes que veían la formalidad como un sueño”.