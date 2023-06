Noticia sobre el estado de salud de Charly García desmentida por su entorno cercano

Recientemente, se han difundido en redes sociales y diversos medios de comunicación informaciones que sugieren problemas de salud en el reconocido músico aregtnino Charly García. Estas afirmaciones fueron realizadas por un periodista de espectáculos argentino. No obstante, allegados al artista han salido a desmentir rotundamente dicha información, asegurando que el músico se encuentra bien.

Estas fueron las declaraciones dadas por el medio:

Ante reiteradas consultas, todo surgió de este programa y estó fue lo que se dijo:

"Hay mucha preocupación en el entorno de los músicos que lo quieren tanto a Charly García, como la inmensa mayoria de los argentinos. Los que lo han visto en los últimos días cuentan que ...SIGUE pic.twitter.com/HaQAHpoyU9 — Hernan Bruno Diaz - Charly García en Cinema Veritè (@BrunoDiaz78) June 27, 2023

El periodista de espectáculos argentino Esteban Trebucq expresó su preocupación en relación al estado de salud de Charly García, citando la opinión de personas cercanas al músico. Según sus declaraciones, aquellos que lo han visto en los últimos días afirman que su capacidad de comunicación y movilidad están severamente reducidas.

Incluso se ha comparado el estado de salud del legendario músico argentino con el de Maradona antes de su fallecimiento. Sin embargo, la fuente que mencionó esta similitud no ha sido revelada. Es importante destacar que el entorno cercano de Charly García no está de acuerdo con la información proporcionada por el periodista de espectáculos. Según un informe del medio Perfil, una persona allegada al músico se enteró de estas noticias y rechazó la idea de que su salud esté empeorando.

“Todo está en orden, se encuentra en el mismo estado que antes”, afirmó la fuente. “Ha terminado su último disco, solo faltan algunos detalles para su lanzamiento, pero lleva una vida normal. Por supuesto, no sale mucho, pero no hay nada malo. No ha ocurrido nada en particular que justifique estas afirmaciones”.

“Su condición es la misma que hace seis meses, durante su cumpleaños. Se desplaza en silla de ruedas y tiene dificultades para caminar, pero esto es algo que ha experimentado durante años”, agregó en su declaración al medio citado.

Por otro lado, el periodista musical Sergio Marchi, autor de la biografía “No Digas Nada” sobre Charly García en 1997, ha llamado a la calma en las redes sociales, desestimando las preocupaciones generadas.

“Muchas personas me han contactado preocupadas por Charly García”, comenzó diciendo Marchi. “Esto fue algo que mencionó una figura conocida de América TV, pero no ha mencionado fuentes y juega con el misterio. En realidad, parece ser información infundada. La noticia carece de fundamento, pero genera audiencia”, afirmó enfáticamente.

Además, Rosario Ortega, cantante y colaboradora de Charly García, ha desmentido los rumores que se han difundido insistentemente en las últimas horas en las redes sociales acerca del supuesto deterioro en la salud del artista. Desde su cuenta de Twitter, Ortega ha declarado: “Charly está tranquilo, viendo una película, nada ha cambiado en estos días”. Asimismo, señaló al periodista que propagó esta versión como responsable de difundir información falsa.