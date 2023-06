Continúan los cierres intermitentes en la vía al Llano ¿cómo van los trabajos de remoción?

Este fin de semana, la vía principal que conecta a Bogotá con Villavicencio fue cerrada debido a un deslizamiento de lodo que cubrió por completo la calzada en el kilómetro 58, cerca del área urbana de Guayabetal.

Fernando Castillo, director de Operación Vial de la Concesionaria Vial Andina (Coviandina), dijo que las intensas lluvias provocaron la caída de material de la montaña, bloqueando completamente el tramo de la carretera en ese lugar.

Actualmente, se siguen adelantando labores de limpieza, con apoyo de maquinaria amarilla. Las autoridades comunican que ya hay paso intermitente en el punto de la emergencia.

La concesión ha determinado una programación específica para los cierres que se seguirá al pie de la letra, según ha anunciado. Esta programación estará vigente hasta el próximo viernes 30 de junio.

Esta contiene cierres intermitentes en varios puntos de la vía, que permitirán adelantar los trabajos de remoción de material al mismo tiempo que en algunos horarios se permite el paso de vehículos por la vía.

(6:00 am) *Atención* Avanza movilidad por el k58+000 hasta las 7:30 am. Reducción de carril en el túnel de Monterredondo y en el puente Aserrío k64+300. Se presentan lloviznas en varios sectores del corredor. Tenga en cuenta los horarios de cierre en cada punto de control. #713 pic.twitter.com/CHJ89DngIi — Coviandina (@CoviandinaSAS) June 26, 2023

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta aseguró en 6Am Hoy por Hoy de Caracol Radio que los cierres son a causa de la negligencia. “Desde el gobierno nacional y no me refiero solamente ahora, sino que siempre, no se le ha parado bolas a un problema que realmente a nosotros nos hace daño. Perdemos más de 50 mil millones de pesos, los hoteles, los restaurantes, las empresas de turismo… Ahora está abierta la vía y esperamos a que el tiempo siga bien para que puedan hacer limpieza y no se tenga que cerrar”.

El funcionario aseguró que el kilómetro 58 se ha convertido en un dolor de cabeza para la movilidad en la vía al llano. “Se descuidó el concesionario, no le hizo el mantenimiento y colapsó, cayó más que piedra, mucho lodo y agua por falta de mantenimiento”.

Para el gobernador, la solución es un viaducto, “al que con pelea y con esfuerzo le pedimos los recursos en el ministerio, más de 150 mil millones y hace casi tres años le dijimos al gobierno, contraten esa obra por emergencia, pero fueron tercos, no lo quisieron hacer, al año y medio lo contrataron con el Invias y hoy no lleva más del 10% de avance la obra, el contrato se vence en agosto y van a tener que adicionarlo por lo menos hasta diciembre”.