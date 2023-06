Ante plan pistola en frontera de Cubará, Gobernación de Boyacá pedirá apoyo a MinDefensa

Tunja

Digna Patricia Mora, alcaldesa (e) de Cubará (Boyacá), había confirmado en Caracol Radio que durante un Consejo de Seguridad desarrollado el pasado 20 de junio se informó de un plan pistola en esa zona fronteriza con el municipio de Saravena (Arauca). Ante esta situación, en Cubará se declaró toque de queda desde de las 11 p.m. hasta las 5 a.m.

Por tanto, el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán afirmó que han entablado diálogos con el Gobierno Nacional para reforzar la seguridad en esa zona del departamento, “pero me han sugerido que no me desplace a Cubará”, expresó.

“Hay una reunión este fin de semana con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, donde van a estar los gobernadores y el secretario de Gobierno, Anderson Mendivelso, él me va a representar en esa cumbre donde vamos a hablar esa situación que se viene presentando en Cubará, algunos problemas de orden público que tenemos en la provincia de Valderrama y otros municipios de la zona centro del departamento y para eso requerimos ampliar el pie de fuerza, en especial el de la Policía”, afirmó el gobernador.

Asimismo, el mandatario se refirió al hurto de material explosivo que se han presentado en los municipios de Socotá y Ráquira; “Hemos pedido celeridad en las investigaciones, ya hay información preliminar que va a conducir a esclarecer lo que ha sucedido y esto también se lo expondremos al ministro en la cumbre”.