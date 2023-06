Paulo Autuori: “Alentaré desde lejos a los equipos con los que Gamero esté involucrado”

Este sábado 24 de junio se definirá el primer campeón del año en el fútbol colombiano. Luego del empate a cero en el Atanasio Girardot, Millonarios y Atlético Nacional buscarán dar la vuelta olímpica en El Campín de Bogotá.

El entrenador Paulo Autuori habló en la conferencia de prensa previa al encuentro sobre los aspectos que su equipo deberá tener en cuenta para conquistar el título y develó el consejo que le da a sus dirigidos para evitar episodios de ansiedad.

Asimismo Autuori aprovechó para elogiar al entrenador rival, Alberto Gamero, e incluso aseguró que el partido puede ser vital no solo para el ganado sino para todo el fútbol colombiano.

Claves en la final: Nosotros no trabajamos para un partido en especial, tenemos un proyecto, que es del club y no mío, que yo respeto e intento seguir. Dije 3 días atrás que en esta clase de partidos, el equilibrio es clave y ha pasado así en los primeros 90 minutos. No será distinto ahora, a menos que pase algo atípico y en el fútbol a veces esto pasa. Esperamos un partido difícil, complicado porque Millonarios es un excelente equipo entrenado por Gamero y seguramente peleará la necesidad de sacar un título y nosotros también. La responsabilidad que tenemos en esto es jugar fútbol con deportividad, respetar al rival como debe ser y ojalá al final del partido todo el fútbol colombiano pueda salir vencedor dentro y fuera de la cancha.

Arduo trabajo en Bogotá: Vamos a trabajar con el objetivo de sacar adelante el partido y quedarnos con el título, pero lo más importante, y que creo va a pasar, es que será una final linda y esta reciprocidad entre jugadores e hinchas será bárbara, fantástica. Tenemos que trabajar muchísimo dentro de la cancha, hacerlo con responsabilidad para que se pueda al final del partido tener un justo vencedor.

No se pueden cometer errores: No podemos cometer ningún error para ser campeones. Uno de los aspectos que hablamos es el del error cero, pero sabemos que no es posible. Los errores los cometemos hasta el último día de nuestras vidas, lo que no podemos es cometer los mismos. El equilibrio emocional, porque las finales generan niveles de ansiedad altos, la organización, el orden e inspiración de los jugadores, eso define los partidos como los de esta clase.

Mediocampo y efectividad, las claves: Los centrocampistas son siempre muy importantes en los equipos, en especial en la fase de construcción y creación. Ahí se logra llegar hasta la fase de finalización y ahí entra el tema de la eficacia, eso será importante porque en estos partidos no existen muchas oportunidades de gol. He visto equipos que logran un montón de oportunidades sin la eficacia necesaria, mientras que el otro equipo no tiene la misma insistencia pero llega y convierte los goles. Ambos equipos tienen jugadores excelentes en el mediocampo y creo que sí será un sector crucial.

Kevin Mier regresa: No me gustan las comparaciones porque los momentos son distintos y seguramente entrarán personajes destinos, los de la Selección, por ejemplo. De nosotros depende la estrategia. Me gusta variar, no ser monótono, porque hace parte de la estrategia poder crear dudas en los rivales y poder sacar una ventaja, más aún en un partido equilibrado. Es importante que tengamos la idea clara de lo que ha pasado, así como Millos la tiene. Será un lindo partido, es una linda oportunidad para que los personajes puedan crear una atmósfera como debe ser en una final... Va a jugar Mier porque es el titular.

Admiración por Alberto Gamero: Cuando pasé por acá en 2019, tuve la oportunidad de ver un reportaje de Gamero, más allá del trabajo que ha desarrollado en Tolima y cómo jugaba. Vi un trabajo muy interesante, con buenas ideas, pero después de ese reportaje lo admiro aún más. Habló de su papá y su mamá, eso para mí es fundamental en la vida. A partir de ahí, por lo que ha hablado, eternamente lo recordaré. En la cancha, antes de empezar el primer partido, dije que era una honra y una satisfacción llegar a una final con él. Le dije que ojalá le vaya muy bien en su carrera, que ya es brillante y que seguramente continuará por muchos años, yo ya estoy acabando. Estaré desde lejos alentando a los equipos con los que Gamero esté involucrado.

Importancia de Yerson Candelo: Para un entrenador poder contar con jugadores polivalentes es un lujo porque están habilitados y capacitados para jugar en distintas posiciones. Hoy en día es importante. La lectura de juego que tiene con el cognitivo. En el último partido desarrolló bien su juego en ambas posiciones (lateral, extremo) y para nosotros es importante tenerlo.

Manejo de la ansiedad: Antes del partido hablé con los jugadores. El partido final no es lo más importante sino el proceso que lleva usted para llegar. Hay que ser lo más natural posible porque los partidos de esta clase generan ansiedad y si los jugadores piensan en un partido puntual, solo aumentará esos niveles de ansiedad. Para mí es darle un manejo natural. Debemos ser coherentes con este proceso y estar en la cancha con naturalidad y espontaneidad.

Final especial para Autuori: Estos equipos no son colosos colombianos, son gigantes sudamericanos. Lo que he logrado se me olvidó, yo no gané nada sino que fui partícipe de campañas victoriosas. Los obreros son los jugadores. Se les da un protagonismo que no es nada bueno para los directores técnicos. Los protagonistas verdaderos son ellos, los jugadores y los hinchas, que son quienes hacen el espectáculo. Cualquier otro que quiera ganar protagonismo va a malograr el espectáculo. En la última rueda de prensa dije que el victorioso es quien valora los pequeños logros, todos son importantes. Para mí será un título como el primero.