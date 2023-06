¿Cómo marcar como spam las llamadas indeseadas de teleoperadores?

Colombia está entre los países en donde las personas reciben más llamadas no deseadas, esto de acuerdo a True Caller Insights, un estudio desarrollado por la plataforma True Caller.

Con el auge de nuevas dinámicas a la hora de comunicarnos, para muchos el recibir llamadas telefónicas es una verdadera tortura. En algunas ocasiones, las personas suelen avisar a la compañía de que no les interesa sus ofertas, sin embargo, siguen recibiendo llamadas.

Para evitar estas molestias, puede recurrir a varias aplicaciones que le avisan de qué números son de empresas comerciales o directamente bloquean las llamadas spam. Aquí le dejamos una lista de las más utilizadas por los usuarios.

Truecaller

Esta es, sin duda, la aplicación más descargada por los usuarios para evitar recibir llamadas spam. Esta herramienta identifica los números de teléfono desconocidos y filtra los indeseables para que no molesten. Su principal opción es bloquear los vendedores telefónicos. Puede descargar Truecaller de forma gratuita en Google Play o Apple Store.

Call Control

Se trata del bloqueador de llamadas y lista negra número 1 en Android, Más 4 millones de usuarios tienen la app instalada en su dispositivo para que deje de sonar por llamadas indeseadas. En este caso, reciben un informe de actividad para bloquear automáticamente los números que no quieres que te llamen.

Whoscall

Si quiere saber quién lo llama, aunque no tenga guardado el número en su lista de contactos, Whoscall es capaz de identificar todos los teléfonos desconocidos. También podrá saber quién está detrás del dispositivo cuando aparezca en la pantalla número oculto.

Lista Robinson

La solución más eficaz es apuntarse a la Lista Robinson, pero la activación tarda unos meses. Es el mejor método si no cuenta con espacio en el móvil o prefiere no descargar más aplicaciones. Para ello, tendrá que acceder a la web y seleccionar la opción ‘Apúntate a la lista’. Después, tendrá que completar los campos con sus datos personales e incluir una contraseña para acceder al servicio. Tras estos primeros pasos, le llegará un correo electrónico para activar su cuenta y solo tendrá que indicar el tipo de comunicaciones que ya no desea recibir.