¿Google fotos desaparecerá?: si es así, cuándo pasará y qué hacer para no perder sus fotos

Google Fotos es un servicio de almacenamiento y gestión de fotos e imágenes, que permite a los usuarios cargar, organizar y compartir sus imágenes de manera sencilla. Una de las principales características de esta aplicación es su capacidad para realizar copias de seguridad automáticas de las fotos y videos almacenados en dispositivos móviles, como smartphones y tabletas que cuenten con una cuenta de Google.

Una vez que las imágenes están en la nube, los usuarios pueden acceder a ellas desde cualquier dispositivo con una conexión a internet. . Además, Google Fotos ofrece herramientas de edición básicas, como recorte, ajuste de brillo y contraste, así como la posibilidad de crear álbumes, collages y películas a partir de las fotos almacenadas.

No obstante, hace algunos días se conoció que la plataforma tendrá algunas actualizaciones, razón por la cual se generaron varias especulaciones sobre una posible desaparición de la aplicación, que las personas perderían todas sus fotos si no actuaban a tiempo y demás. Sin embargo, esto no es cierto, simplemente con la nueva actualización cambiará una de las funciones disponibles dentro de Google Fotos. Aquí se lo contamos.

¿Qué pasará con Google Fotos?

Juan Carlos Morales, creador de contenido, asesor en temas de educación digital y experto de producto de Google, aclaró que no es cierto lo que anda rondando por internet sobre que Google Fotos va a desaparecer y que es una información que ha sido malinterpretada por algunos portales y medios de comunicación.

Sobre lo que realmente sucederá será lo siguiente: “La principal novedad va sobre la función “Archivo de álbumes”. Este servicio sí desaparecerá, de hecho, es posible que muchas personas tengan algunas fotos y videos, de otros servicios Google, que bien se pueden conservar”.

Morales explicó cómo las personas pueden verificar si tienen fotos en “Archivo de álbumes”, ingresando al siguiente enlace: https://get.google.com/albumarchive. Al momento de ingresar aparecerá un aviso que dice: “El archivo de álbumes dejará de estar disponible. Las fotos y los vídeos que veas aquí dejarán de estar disponibles a partir del 19 de julio del 2023. Puedes usar Takeout para descargar estos elementos antes de esa fecha”.

En el mismo aviso estará el botón “Ir a Takeout”, sin embargo, también podrá revisar el “Archivo de álbumes”. Cuando quiera ir a la función y mencionada será dirigido a otra ventana con la opción “Crea una Exportación” con la posibilidad de elegir fotos y videos del archivo que desaparecerá, luego debe pulsar en “Siguiente” para elegir el tipo de archivo, la frecuencia, el destino y el tamaño.

Por último, solo deberá pulsar en el botón “Crear Exportación” para que Google cree la copia de los archivos que tenga disponibles. Tenga en cuenta que esto puede durar horas o quizá días, sin embargo, siguiendo los pasos no será necesario hacer nada más y ya podrá cerrar la ventana y acceder cuando quiera para comprobar el proceso.