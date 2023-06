Colombia no presentará propuesta formal de ajustes a la Carta Democrática de OEA

Washington DC

Colombia no ha presentado ni presentará formalmente la propuesta de cambios a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americano, sugerida por el presidente Gustavo Petro durante su intervención en el Consejo Permanente de la multilateral, el pasado mes de abril con el fin de reintegrar a Venezuela en la OEA.

Por estos días en el marco de la Asamblea General de la OEA, se discuten un conjunto de propuestas y resoluciones cruciales para preservar la democracia en la región latinoamericana.

Varios cancilleres y líderes diplomáticos presentarán sus recomendaciones para ajustar la Carta Democrática del organismo firmada en 2001, cambios que deberán someterse a votación y contar con más de tres cuartos de los votos del Consejo Permanente.

Tras el discurso del presidente Petro en la OEA en la que propuso “rehacer” la Carta Democrática con el propósito de reintegrar a Venezuela, Caracol Radio conoció que oficialmente la misión de Colombia en la multilateral no ha presentado una propuesta formal, así lo confirmó el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, quien afirmó a este medio que “no he oído de esa propuesta aquí, no se ha presentado acá”.

De acuerdo con el embajador del gobierno Petro ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, comentó a este medio que “no se hará esa propuesta” formal a la Comisión Permanente.

Según fuentes diplomáticas de la Organización, la petición del presidente colombiano en su discurso fue imprecisa y aclararon que no es viable su proposición.

¿Cuáles fueron las imprecisiones de Petro?

Cuando el mandatario se refirió a la Carta Democrática, dijo que fue firmada en los años 60′s, sin embargo, esta Carta fue firmada en el año 2001, por lo que es posible que Gustavo Petro hacía referencia al pacto San José, un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados Partes de la OEA.

Durante el discurso, Petro afirmó que “le debe su presidencia” al sistema interamericano, en mención a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH en 2020 que falló a su favor y en contra del Estado colombiano luego de un intento de la Procuraduría General por destituirlo cuando era alcalde de Bogotá. “Fui víctima de una ruptura de esta carta cuando se me quitaron los derechos políticos y se restituyeron con una sentencia de la CIDH”, dijo el mandatario.

Pero según las reglas, para que Venezuela sea parte de la Corte IDH, tiene que ser primero parte de la OEA. Técnicamente para la Organización, Venezuela no se ha ido hasta que pague una deuda de aproximadamente 15 millones de dólares al organismo multilateral.

Aun si pagara su deuda, para nuevamente tener un representante en la mesa de la OEA, Venezuela debe cumplir con la Carta Democrática y con los Instrumentos Interamericanos de Derechos Humanos entre ellos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de San José.