“Pedimos a grito entero que se nos respeten los derechos”: Líder social de Occidente

Tunja

Caracol Radio conoció el relato de Ruperto Rojas Pérez, un líder social del municipio de La Victoria, al Occidente de Boyacá, que hace dos meses sufrió un atentado que lo hizo salir de su municipio y aún no ha podido volver.

Dice que un par de semanas antes del atentado recibió una llamada; “15 días antes al atentado recibí una llamada muy extraña, en donde me decían que mejor me quedara quieto que no hiciera reuniones que no siguiera con el plan que llevaba yo para hacer unas reuniones”.

Y así relata el atentado; “Hace aproximadamente dos meses, tuve el atentado en cercanías del municipio de La Victoria, yendo con mi familia, con mi esposa y mi suegro, salí del municipio de Pacho y recibí durante el camino varias llamadas que no eran usuales, llegué al municipio de Yacopí, ahí noté unas motos que me siguieron hasta un sitio que se llama Aposentos, fue sospechosa la cuestión porque cogieron el rumbo hacia donde yo iba y llegando al río vi que había unas piedras en la mitad de la vía, ya más o menos eran las 7 de la noche, yo esquivo las piedras y me arrincono contra el barranco cuando sentí que trataron de disparar, que martillaron las armas, uno ya conoce eso, escuché una voz que le dijo el uno al otro – falló esta – con sus palabras groseras y yo pues arranqué el carro, en medio del susto exploté una llanta pero así me direccioné hacia abajo a otro puente y ya llegando al municipio fui directamente a la policía a poner la denuncia a dar la queja, al otro día fuimos al lugar de los hechos y efectivamente habían estado ahí esperándome creo que desde muy temprano porque estaba todo pisoteado, los palos partidos donde habían estado, en medio de unos palos”.

Afirma que no ha podido volver a su municipio y que no tiene claro de donde pudo venir el ataque; “No tengo enemigos, pero como líder social uno no deja uno de adquirir problemas, por defender los derechos de los más vulnerables, yo defiendo a mis guaqueros, defiendo a mi comunidad, como tal no me gustan las injusticias, odio los políticos mentirosos y todo eso pues yo pienso que me ha llevado a ciertas cosas”.

Le pide a las autoridades que se les garanticen los derechos a los líderes sociales del departamento.

“Definitivamente es la petición de todos los líderes sociales que pedimos a grito entero que se nos respeten los derechos y que la verdad, nosotros queremos servir a las comunidades, nosotros no vamos en contra de que la gente trabaje en su región pero que sean honestos, que trabajen con lealtad, sobre todo con los campesinos, con la gente menos favorecida”.

Para finalizar, el líder agradeció a Boyapaz y a la red de Asociaciones por estar acompañando su proceso luego del atentado, aún no cuenta con protección del estado.