Más de 16 mil pasajeros se han movilizado por el aeropuerto de Paipa

Tunja

El 22 de junio de 2022 despegó el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa gracias a la confianza de la aerolínea Easyfly, desde entonces miles de personas han usado el transporte aéreo desde Boyacá hacía Antioquia y viceversa.

El alcalde de Paipa, Fabio Medrano celebró este logró y dijo que se siente muy feliz porque ha sido una oportunidad de desarrollo para Paipa y el departamento.

De acuerdo con las cifras entregadas, han sido más de 16 mil personas las que han usado el aeropuerto de Paipa desde hace un año en esta nueva ruta.

“Tenemos más de 16.300 pasajeros que han viajado en estos 12 meses desde Paipa en un viaje de menos de una hora hacía Medellín, que han tenido la oportunidad de que muchos de los sueños se acerquen, se materialicen, familias se acerquen y esperamos que se siga fortaleciendo la aviación en Boyacá, con más rutas, más pasajeros pero sobre todo con un departamento que siente que el aeropuerto Juan José Rondón les pertenece”, aseguró el alcalde Medrano

Qué pasa con otros destinos

Desde que se reactivaron los vuelos comerciales de Easyfly en Paipa había mucha expectativa por la posibilidad de llegar a nuevos destinos, inicialmente se lanzó Bucaramanga y luego Yopal, pero no fueron comercialmente rentables para la aerolínea por lo que se suspendieron.

“Yo he sido uno de los que más ha insistido en que el aeropuerto debe ser un referente regional y departamental, este es un reto de todos, no solamente del alcalde de Paipa o el gobernador de Boyacá”, aseguró Fabio Medrano.

Advirtió el alcalde que en estos momentos la situación para las aerolíneas no es la mejor, pero hay que buscar posibilidades. “Esto ha tenido una coyuntura y es la crisis de las aerolíneas de bajo costo, el aumento de los precios de los vuelos y esa coyuntura tan compleja que ha vivido Colombia y Paipa no es ajena a eso, además hay una limitante para que haya más pasajeros y más rutas. No perdemos la esperanza de que eso pueda cambiar”, dijo.

“En el país existen aeropuertos a los que no se les cobra tasa aeroportuaria eso disminuye el valor del vuelo y quien en último llega a pagarlo es el pasajero y si quitamos esa tasa el tiquete se reduce y va a ser más llamativo para los pasajeros”, anunció el alcalde de Paipa.

“El IVA llego a cubrir completamente los tiquetes, esto no era hace un par de meses una dificultad, lo veíamos como una oportunidad el IVA que reducía esos precios de los pasajes hoy están en su totalidad”.

“Esperamos que se nos trate como el niño que nace, justamente como ese mecanismo de desarrollo, estamos ya en la Aeronáutica Civil con esos documentos radicados para que revisen esas dos solicitudes”, aseguró el alcalde de Paipa.

Frente a mejorar los servicios en el aeropuerto Juan José Rondón, el alcalde de Paipa, Fabio Medrano dijo que es una decisión de la Aeronáutica Civil que ya ha sido solicitada, pero aún no han tomado ninguna decisión.