Comisión humanitaria busca acercamiento para lograr liberación de soldado secuestrado

Una comisión de la Defensoría del Pueblo en el municipio de Ocaña y la Cruz Roja Internacional ha tomado el caso del soldado regular Dayron Andrés Pallares Salcedo, quien fue secuestrado cuando se encontraba de permiso en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú en Norte de Santander.

Los familiares del militar han pedido el acompañamiento para establecer un diálogo con el grupo armado que lo tiene en su poder y lograr la pronta liberación del joven de 19 años, quien se encuentra en cautiverio desde hace un mes en la zona del Catatumbo.

Jonathan Fabián Pallares Salcedo, hermano del soldado secuestrado, aseguró en diálogo con Caracol Radio “estamos muy preocupados porque no sabemos nada del paradero de mi hermano Dayron Andrés Pallares Salcedo, tenemos más de un mes, pero no nos han dicho nada hasta el momento, estamos a la espera que no lo entreguen sano y salvo”.

“Informamos al batallón, me comuniqué con el sargento que estaba a cargo de la escuadra a la que pertenece mi hermano, él me comunicó con un comandante del Batallón de Tolemaida, hablé con él y le comenté lo que estaba ocurriendo con mi hermano (…) me sugirió que nos acercáramos al Gaula más cercano aquí en Cúcuta y colocáramos la respectiva denuncia por secuestro el día 26 de mayo”.

“Lo que nosotros pedimos es que el grupo que lo tiene secuestrado, lo entregue, le respeten el derecho a la vida, mi hermano está activo en el Ejército, había jurado bandera y se encontraba de permiso”.

“Hasta el momento no hemos tenido comunicación con el grupo armado que lo tiene secuestrado, sólo mensajes a través de intermediarios, supuestamente que se encuentra bien; pero no hemos recibido ninguna prueba de supervivencia, sólo nos dijeron que pusiéramos la respectiva denuncia y pedir la ayuda a la Defensoría del Pueblo y Cruz Roja Internacional”.

Sobre los motivos del secuestro del militar, Jonathan Fabián Pallares Salcedo, hermano del soldado aseguró “están señalando a mi hermano de estar prestando el servicio de inteligencia en la zona, pero esta información no es cierta, mi hermano estaba compartiendo con la familia y ayudando a mi papá en la tienda”.

“Mi familia ha vivido toda la vida en La Gabarra, se ha dedicado a la agricultura, mi papá es comerciante, tiene una tienda, son campesinos de la zona y tienen muchos años de estar ahí, la gente conoce y sabe quiénes son mi familia”.

“Queremos pedirles a los captores que lo dejen en libertad, que no le hagan nada, le permitan reencontrarse con su familia, porque estamos muy preocupados, desconocemos en qué condiciones lo tienen (…) hasta el momento hemos avanzado con la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja para tratar de establecer comunicación con el ELN”. Señaló

Por el momento, ningún grupo armado se ha atribuido el secuestro del joven Dayron Andrés Pallares Salcedo, oriundo de esta región.