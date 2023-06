Atentan contra propietarios de una fundación que rescata a animales abandonados

Manizales

El resguardo para animales Fundación Amparo, ubicado en la Vereda Nueva primavera de Villamaría, Caldas, cuida a 220 animales, entre perros, gatos, vacas, gallinas y cerdos, ha sido víctima de varios ataques y atentados hasta el punto de llegar a recibir disparos con armas de fuego, esto es lo que denuncia su representante legal Juan Andrés Dueñas.

“El 19 de mayo, cuando de un momento a otro sonó una explosión de la finca durísimo. Yo pensé que se me haya estallado una pipa de gas y cuando salgo me recibe otro disparo que me que me impacta en el abdomen en los hombros”, relata este hombre quien dice que los actos de agresión empezaron este año cuando le pidieron a un vecino que no hiciera soldaduras ni trabajos pesados en horas de la noche porque no los dejaba dormir, sin embargo, las agresiones y riñas han venido subiendo de nivel en violencia.

Hace dos días nuevamente fueron víctimas de un ataque, así lo relató el representante legal de este resguardo para animales.

“El 19 de junio estábamos acostados cuando escuchamos que le tiraron una piedra a una de las perreras, procedemos a resguardarnos en la parte más segura de la casa e inmediatamente después empiezan una serie de detonaciones bastante cercanas a la casa. Esta vez no pegaron en la casa, pero bastante cerca y empezamos a grabar a hacer en vivos cosa de que si llegaba pasar algo quedaran pruebas”.

Indican que a la fecha la Fiscalía no les ha designado un encargado del caso pese a las múltiples evidencias que han registrado y que están a espera que el proceso avance antes de que suceda algo más grave.

Le puede interesar: Piden al alcalde y gobernador informe sobre ejecución del PAE en zona de riesgo del volcán

Le puede interesar: Nuevo hospital de San Diego, Samaná, beneficiará a más de 7.000 usurarios