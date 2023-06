Senado avala proposición que propone suspender proceso de elección de Contralor

Colombia

En el cierre de las sesiones ordinarias del Congreso de la República, la plenaria del Senado aprobó una proposición que propone suspender el proceso de elección de Contralor General, hasta tanto se resuelva una tutela que presentó Carlos Hernán Rodríguez.

“Que dado que el Dr. Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General de la República - hasta el jueves 15 de junio de 2023 - ha promovido una acción de tutela y ha acudido al sistema interamericano de protección de derechos humanos, según lo han publicitado diversos medios de comunicación - a efectos de evitar situaciones que pongan en riesgo la institucionalidad - instamos al señor Presidente de la Cámara de Representantes - o quien haga sus veces - a no dar inicio o suspender - en caso de que la Mesa Directiva del Congreso lo hubiere iniciado - el proceso que hace referencia a la convocatoria pública, selección y elección del Contralor General de la República conforme a la previsto en la ley 1904-2018 - hasta tanto se decante la decisión final en sede de tutela”, señala la proposición.

Previo a la votación de esa proposición, el presidente del Senado, Alexander López, mostró su desacuerdo con esa propuesta y dejó claro que continuará con el proceso.

“Yo debo decirle a esta plenaria que nosotros ya hemos iniciado los primeros trámites conducentes a iniciar el proceso de elección de Contralor, y vuelvo y le reitero a esta plenaria, con el mayor de los respetos, son competencias que yo no voy a delegar más allá de la decisión que tome la plenaria, me someteré estrictamente al fallo del Consejo de Estado e iniciar el proceso conforme lo ordena la Constitución Política, pero además debo decirle, si en el desarrollo de ese proceso que yo he iniciado, el fallo de tutela orienta otra cosa a esta Mesa Directiva y a esta plenaria tengan la absoluta seguridad que me someteré también a esa decisión en el desarrollo de ese derecho de este derecho que que hoy reclama el anterior Contralor”, aseguró Alexander López

Frente a la aprobación de la proposición el senador Ariel Ávila aseguró: “Lo que acaba de pasar en @SenadoGovCo es muy grave. Los partidos Liberal, Conservador, CD, U y CR aprobaron una proposición en la que impiden a la mesa directiva iniciar el proceso para la elección del nuevo contralor, en contra de la sentencia del Consejo de Estado y la Ley”.

El Consejo de Estado declaró nula la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez en días pasados.