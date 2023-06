Este martes se registraron 29.5 °C en el Valle de Aburrá y dos incendios en Medellín

El primer incendio de cobertura vegetal, o forestal, como comúnmente se les llama, se reportó a las 12:53 p.m. en el sector belencito del barrio San Javier de Medellín, esto en la Comuna 13, para lo que fue necesario dos máquinas de bomberos que lograron controlar las fuertes llamas al filo de las tres de la tarde.

No se había controlado esta conflagración cuando un nuevo incendio se reportó en el sector golondrinas, en el barrio Villahermosa, Centro Oriente de la ciudad, donde fue necesario una máquina para extinguir las llamas.

Según información entregada por el Sistema de Alerta Temprana del valle de Aburrá, lo que conocemos como SIATA, da cuenta que las temperaturas en promedio que se han registrado en los últimos días en el Valle de Aburrá ha sido entre los 24°C y los 26°C, excepto el día 13 de junio que alcanzamos la temperatura máxima de la semana con 30°C, el martes que se registró 29.5 °C.

En lo que va corrido del año, se han presentado alrededor de 61 incendios forestales, pero, ¿cuáles son los lugares donde más se presentan incendios en Medellín?

En uno de los más recientes de informes entregados por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, dan cuenta de 61 incendios que han atendido en lo que va del 2023 y estos son los sectores que más se han presentado conflagraciones: la comuna 7-Robledo, ha registrado nueve hechos; corregimiento San Cristóbal, con ocho casos; las comunas 8-Villa Hermosa y 13-San Javier, con siete eventualidades cada una.

Las autoridades confirmaron que dos hectáreas se vieron afectadas por los incendios de cobertura vegetal e hicieron un llamado a usar protector solar porque oficialmente ha comenzado la fase cálida del fenómeno del Niño en el Valle de Aburrá.

Finalmente, las recomendaciones son: evitar fogatas, no hacer quema de basuras en zona rural y no dejar elementos tipo vidrio en zonas boscosas para que no se inicie un incendio.

Es de recordar que cualquier incidente de este se puede reportar a la línea única de emergencias 123.