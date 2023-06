Así están las movidas en el Partido Liberal para definir al nuevo presidente de la Cámara

Colombia

Con el cierre del periodo legislativo, y más allá de los debates de las distintas iniciativas, una de las nuevas discusiones que se dará internamente en el Congreso, de cara a la nueva legislatura, tiene que ver con la definición de las nuevas mesas directivas tanto de Senado como de la Cámara de Representantes. Tendrán que ser elegidos nuevos presidentes y primeros y segundos vicepresidentes.

Si bien ya existen unos acuerdos entre partidos, en donde está pactado que para este año la Presidencia de Senado le corresponde al Partido Verde y la de Cámara a los liberales, la puja se dará sobretodo al interior de esas colectividades, para que se definan a los candidatos que serían postulados, pues hasta el momento no hay nada oficial.

Para la Presidencia de la Cámara de Representantes es bien sabido que el representante por Córdoba Andrés Calle viene desde hace varios días sonando como posible candidato, principalmente por su cercanía con el Gobierno nacional. Él es abiertamente seguidor del presidente Gustvo Petro, incluso desde campaña; de hecho, el mandatario en algunos encuentros le ha pedido que se lance, para tener esa factibilidad en la Cámara.

Sin embargo, en el partido como tal hay dudas sobre si apoyar y darle el apoyo a Calle para que sea el nuevo presidente de Cámara, precisamente porque en algunas ocasiones se ha inclinado más a favor del Gobierno que de su propia colectividad. Por elo, un sector del liberalismo cree fuertemente que debe haber otro candidato, y para ello ya se han perfilado y consolidado dos nombres.

Se trata de los representantes Carlos Ardila y Julián Peinado, que son más cercanos al expresidente César Gaviria, actual director del Partido Liberal, y quienes aunque han apoyado varias iniciativas de la agenda del Gobierno Petro, no serían ‘incondicionales’ a la línea del ejecutivo.

Consciente de ello, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien además tiene origen liberal y aún políticamente pertenece al partido, aunque tiene serias diferencias con Gaviria, se ha reunido con los tres posibles candidatos para ver el Gobierno, y por ende el Pacto, a quien le daría su apoyo. Con Calle la situación es clara y favorable, mientras que tanto Ardila como Peinado le han dicho que tienen postura de trabajar conjuntamente y con celeridad, pero que no se convertirían en ‘notarios’ del ejecutivo.

Además, con las recientes derrotas que sufrió el Gobierno al cierre de la legislatura, entienden que no tienen la capacidad y la fuerza suficiente ahorita para tener la última palabra sobre un candidato que, además, es de otro partido. Por ello el ministro del Interior es consciente de que no pueden descartar el terminar apoyando a otro candidato que no sea Calle, entendiendo además que la decisión principal será del Partido Liberal como colectividad.

Para llegar con fuerza y poder ‘tumbar’ a Calle, Ardila y Peinado son conscientes también de que la mejor opción es unir fuerzas. En ese orden de ideas, acordaron que el próximo jueves 22 de junio, cuando coincidencialmente empezarán las sesiones extras en el Congreso, van a definir quién de los dos se va a lanzar. Habrá un encuentro entre ambos en donde se tomará esa decisión, que después procederían a compartir a la bancada, buscando apoyos.

Calle, quien tampoco ha perdido el tiempo y sigue hablando de su aspiración con otros colegas incluso de otros partidos, sabe que la competencia va a ser dura. De hecho, con los pulsos que recientemente ha perdido el Gobierno en el Congreso entiende que la cercanía al presidente Petro no es una garantía absoluta para esta aspiración. Cercanos al representante han confirmado que existe esa preocupación, pero que la intención que tiene es la de mantenerse en la puja.

La elección de las nuevas mesas directivas de Senado y Cámara se dará el mismo 20 de julio, una vez se dé por iniciada la nueva legislatura. Este mes de receso será de movidas en ambas corporaciones para consolidar los nombres de quienes sucederán al representante David Racero y al senador Alexander López como cabezas máximas de la rama legislativa.