Matrículas de pregrado en universidades públicas serán gratis para todos los estratos

Congreso

Con 74 votos a favor y 0 en contra, la plenaria del Senado de la República aprobó el informe de conciliación del proyecto de ley que establece la gratuidad universal para las matrículas de pregrado en las universidades públicas del país. Así finaliza su trámite en el Congreso y pasa a sanción presidencial.

“Este es un proyecto de ley que fue construido por el movimiento estudiantil; es una reivindicación histórica del movimiento estudiantil, hay cientos de jóvenes que han muerto precisamente exigiendo la gratuidad en las matrículas”, comenzó destacando la senadora María José Pizarro, ponente de esta conciliación.

De acuerdo con lo plasmado en la iniciativa, a partir de la sanción presidencial, el Ministerio de Educación tendrá seis meses para reglamentar los mecanismos para garantizar esta gratuidad. “A partir de ese momento no se cobrarán matrículas para acceder a las instituciones de educación superior públicas. Además, los recursos no vendrán de las propias universidades, es decir, no se contribuye a la desfinanciación de las instituciones de educación superior, sino que los recursos provienen del Presupuesto General de la Nación”, añadió Pizarro.

Por otra parte, incluso, se creará un programa para evitar la deserción: “garantizar la permanencia, y por lo tanto se van a construir programas que van a tener como primeras poblaciones priorizadas las víctimas del conflicto armado, las mujeres cabeza de hogar, las comunidades étnicas, también jóvenes que hayan estudiado en las instituciones de educación rurales, y que tienen que recibir alguna ayuda para poder permanecer”.

De esta manera, según la senadora del Pacto Histórico, “se cumple con una de las reivindicaciones, no solamente históricas del movimiento estudiantil, sino además claves durante la pandemia. Nadie tendrá que pagar nadie, es universal, esto quiere decir que se cumple con uno de los puntos más importantes de nuestro programa de gobierno, que era garantizar una educación superior pública, gratuita, de calidad, y esto va a entrar a reforzarse con la reforma integral a la ley 30″.

En los próximos días se enviará de manera oficial este proyecto a la Casa de Nariño, para que el proyecto sea primero revisado por la Secretaría Jurídica de Presidencia, y luego quede en manos del presidente Gustavo Petro, quien una vez le dé su firma lo convertirá en una nueva ley de la República.