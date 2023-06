“El cese al fuego no significa desmovilización ni dejar las armas”: alias ‘Gabino’

Bogotá

Dentro de su papel de consejero de la delegación del ELN en la mesa de conversaciones de paz con el gobierno colombiano, Nicolás Rodríguez, alias ‘Gabino’ asegura que todo el ELN está alineado para cumplir con el cese al fuego bilateral acordado por seis meses que inician a contarse a partir del 3 de agosto.

“Es un cese bilateral con las fuerzas armadas del Estado. Se paran las acciones ofensivas del lado de ellos contra nosotros y del lado nuestro contra ellos. Ese es un compromiso que el ELN va a cumplir de manera sagrada, responsable y decidida y con plena disposición”.

Nicolas Rodríguez, alias ‘Gabino’ les dice a los frentes y estructuras de esa guerrilla que lo firmado el 9 de junio en Cuba, no tiene nada que ver con dejar las armas porque estas se silencian contra las fuerzas del Estado, pero si es necesario utilizarlas para defenderse de otras fuerzas, se usarán.

“Debemos adoptar una postura de defensa activa porque hay otros que no aparecen en este compromiso como son los narcos, los paramilitares, las bandas, que nos combaten y que entran a los territorios donde hacemos presencia. Buscar una salida política a este conflicto no tiene nada que ver con desmovilización, ni asomo de discusión de que vamos a dejar armas, de eso no se trata”.

La pedagogía sobre el cese al fuego bilateral iniciará en todos los frentes y estructuras de ELN cuando los protocolos estén totalmente listos para que sea la ONU y la Iglesia Católica las encargadas de verificar su cumplimiento.