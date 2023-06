Cecilia López: “Los exministros no somos enemigos del presidente Petro”

Por primera vez desde su salida del gobierno, Cecilia López, exministra de agricultura, habló de cómo ve la gestión de Gustavo Petro y su gabinete ministerial.

En los micrófonos de 6Am Hoy por Hoy de Caracol Radio la exfuncionaria aseguró que sigue apoyando la idea de cambio y que ni ella, ni ninguno de los exministros, es enemiga del gobierno.

“Hoy me sorprendió un comentario de que no nos quieren, que salió en un medio de comunicación, que no nos quieren ni a mi ni a Alejandro, ni a José Antonio y me sorprende porque la verdad es que llegamos al gobierno no por compromisos ideológicos, sino por compromisos con el programa, yo sigo creyendo en el cambio y en que un gobierno de izquierda puede hacer más fácilmente el cambio”. dijo.

