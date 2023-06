¿Quién es el sujeto que golpeó al director de Tránsito?

Bucaramanga

El hombre de 42 años que golpeó a Carlos Enrique Bueno, el director de Tránsito de Bucaramanga, el sábado a las 5:20 de la mañana, en un operativo en el parque San Pío aparece en internet como el representante de una empresa dedicada a la venta de carne en Cajicá, Cundinamarca. La compañía se llama Carnes Branik PQ SAS.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reseñó al sujeto; fue identificado como Luciano Manuel Restrepo Beleño. Tiene 42 años. Nació en Malambo, un municipio del Atlántico.

Caracol Radio tuvo acceso al expediente abierto por las autoridades minutos después de que ocurriera el ataque. El mismo ditector de Tránsito contó que hacían un operativo para controlar a los borrachos en la carrera 36 con calle 45, frente al CAI de San Pío.

“Le hicieron el pare al señor, descendió del vehículo Ford Ranger junto con varios acompañantes y se le realizó la prueba de alcoholemia. Se cruzaron palabras subidas de tono por parte del señor Luciano Restrepo Beleño. En un descuido me empujó, me tiró al piso, y me golpeó”, describió el funcionario.

El director de Tránsito interpuso la denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de violencia contra servidor público.

El artículo 429 del código penal señala: “El que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”.