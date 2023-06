Otro caso de intolerantica familiar se reportó en Puerto Asís-Putumayo

Neiva

La mujer que fue atacada con arma blanca por su ex pareja, en la mañana de este domingo, cuando la mujer se reusaba en compartir con su ex compañero, quien ya tenía una medida de no volverse acercar a la mujer.

Los hechos sucedieron en el barrio Metropolitano del municipio de puerto Asís donde habitaba la mujer de 33 años de edad, y hasta donde llego el hombre y padre de sus hijos, quien finalmente acabo con su existencia.

De acuerdo con versiones de amigos y familiares, la víctima fue remitida a un hospital de mayor complejidad, debido a las graves heridas que presentaba en su cuello, situación difícil que no pudieron sortear el grupo de galenos del centro médico.

Este hecho enluta a una familia de Putumayo, y amigos quienes tuvieron la oportunidad de conocer a esta mujer, y la describen como amigable, tranquila, guerrera, cariñosa y excelente persona. Lucely era madre de dos hijos de 13 y 16 años, el mayor vivía con ella, mientras que el menor habitaba con su padre.