Las ciudades grandes e intermedias tienen subutilizados sus instrumentos fiscales: DNP

Durante los últimos meses ha crecido el debate sobre la autonomía territorial de los municipios y departamentos en Colombia. Alcaldes y gobernadores del país reclaman que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha centralizado la coordinación de los recursos como el Sistema General de Regalías, Sistema Nacional de Participaciones, Presupuesto Nacional y Presupuestos Locales. Esto, según los gobiernos locales, ha derivado en una pérdida de la autonomía.

Frente a las reclamaciones de alcaldes y gobernadores, el director del DNP, Jorge Iván González, responsabilizó a los departamentos, ciudades y municipios por no hacer valer las herramientas fiscales que les permiten crecer su autonomía.

“Es un problema de las ciudades. Yo me pregunto por qué Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla no cobran por congestión y tampoco derechos de edificabilidad. Es decir, las ciudades grandes e intermedias tienen numerosos instrumentos fiscales que no están utilizando”, aseveró González.

El funcionario explicó que el DNP no está quitando autonomía y señaló que la función de la entidad es coordinar y articular los recursos. Explicó que esa tarea está relacionada con exigir eficiencia en el gasto de las ciudades.

“El gran potencial fiscal del país está en las rentas del suelo y en las rentas derivadas de las dinámicas urbanas. Entonces, las ciudades tienen que cobrar mucho más y tienen la capacidad para hacerlo”, agregó Jorge Iván González.

Respecto a este debate, el director del DNP aseguró que la apropiación de estos recursos que han dejado de cobrar las ciudades y departamentos puede ser una solución definitiva, por ejemplo, para la financiación de los sistemas masivos de transporte.

“La tarifa nunca financia la operación de los sistemas masivos. Los grandes metros del mundo en Londres, Nueva York, Tokio y París no se financian con tarifa. La operación de los sistemas necesita unas nuevas fuentes de ingreso”, concluyó Jorge Iván González.