Macnelly Torres: Nacional mostró en Barrancabermeja que puede llegar a la final

Atlético Nacional buscará este sábado clasificar a la final del fútbol colombiano, cuando reciba en casa al Deportivo Pasto por la sexta fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del campeonato. El cuadro antioqueño buscará ganar o empatar, esperando que Alianza Petrolera no lo haga ante el Pasto o, de hacerlo, tener un resultado más abultado.

Uno de los grandes referentes en la historia del club, Macnelly Torres, campeón de la Copa Libertadores en el 2016, se mostró optimista en El VBar Caracol, asegurando que el cuadro paisa mostró que tiene la jerarquía para ser finalista y que el estilo de juego del Pasto le conviene más a la idea del club para la última jornada.

“Nacional, ya sabemos cómo sale a buscar los partidos, de una forma muy distinta, por eso voy a que es mejor Pasto, que es un Pasto que no se esconde, también propone, también sale a buscar los partidos”, explicó sobre las ventajas que tendrían los antioqueños al enfrentar a los nariñenses en la última jornada.

Y añadió al respecto: “no es lo mismo darle la pelota, meterte atrás, a Millonarios, que intenta controlar el juego y ser protagonista, a un Nacional que no lo intenta ser, un Nacional que hoy juega esperando lo que el rival le proponga para de ahí tratar de sacar ventaja tanto en el Atanasio como de visitante. Hoy para Nacional, que no es un equipo que propone y busca el arco, le conviene el Pasto que venga y proponga. Si viene un equipo que de pronto no tiene nada que pelear, vienen hasta más relajados y lo termina complicando más”.

Finalmente, enfatizó: “Nacional mostró jerarquía y tuvo para ganarlo. Si buscamos una estadística de 10 partidos, Nacional ganó nueve y empató uno. Cuando tú con un equipo con 10 hombres, haces lo que hizo Nacional y cómo se paró en el campo, es un equipo con jerarquía. Por eso dije que Nacional mostró para llegar a la final en Barrancabermeja”.