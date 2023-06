Desgarrador testimonio del novio de la arquitecta que murió en vías del Valle del Cauca

Armenia

Una joven arquitecta de 28 años oriunda de Armenia, Quindío, murió tras caerle una piedra en el pecho cuando se movilizaba como pasajera en un vehículo particular sobre la vía panamericana en el Valle. Investigan si desconocidos lanzaron la roca desde lo alto de un puente.

Según información el carro en el que se moviliza junto a su pareja fue impactado por una piedra que, presuntamente, fue lanzada desde lo alto del puente ‘Todos los Santos’ del municipio de San Pedro, centro del departamento del Valle.

La roca de gran tamaño atravesó el vidrio panorámico del carro, cayó sobre el pecho de la pasajera resultando gravemente herida por lo que fue trasladada rápidamente por el conductor hasta el Hospital San José de Buga donde lamentablemente falleció.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Juan Sebastián Buitrago que era el novio de Andrea Arango Atehortúa que además conducía el vehículo en el que se movilizaban rumbo a la capital vallecaucana.

En su relato manifestó “regresábamos de Armenia hacia Cali, estábamos conversando sobre nuestros planes cuando de repente cayo la piedra y yo lo que hago es acelerar porque pienso que nos van a robar y cuando más adelante cerca al peaje veo una patrulla de la Policía, solicitamos ayuda, a Andrea la trasladamos al hospital de Buga y aunque llegó con vida, las heridas internas provocadas por el impacto acabaron con su vida, una pesadilla para todos”

Juan Sebastián dijo que el viernes 9 de junio en la noche luego del hecho, la Policía me tomó declaraciones varias veces, pero desde ese entonces no hay vuelto a llamar

Y agregó “esa noche cuando solicite el auxilio a los policías de tránsito ellos me dijeron que ese mismo caso ya se había presentado varias veces y que no habían podido capturar a los presuntos autores y que en los últimos 15 días, se han presentado cinco casos similares”

Por eso Juan Sebastián Buitrago con la voz entrecortada espera que la muerte de Andrea no quede en la impunidad ni sea en vano, “si bien la justicia no me devolverá a mi novia, la actuación oportuna de las autoridades permitirá que, otras personas les ocurra lo mismo es decir que este hecho no se vuelva a repetir”

El alcalde de San Pedro Valle, Jhon Jaime Ospina indico “Es una muerte absurda que ocurre en el tramo Buga - La Paila de la vía Panamericana. En este momento se está en la búsqueda de los responsables, se rechaza estos hechos y se expresa las más sinceras condolencias a la familia”, señaló

La víctima fue identificada como Andrea Arango Atehortúa, sus exequias se cumplieron el fin de semana en medio del dolor de familiares y amigos.

Hemos decidido ofrecer $50 millones de recompensa por información que permita la captura de los responsables del asesinato de la arquitecta Andrea Arango Atheortúa, en #Tulua. https://t.co/rmPNMjMjWb — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) June 12, 2023

Precisamente la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán a través de redes sociales ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quien de información sobre los responsables de lanzar la piedra y matar a la arquitecta.