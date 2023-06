Comienzan los cambios en los secretarios de Bogotá para el último semestre de la Alcaldía

Bogotá

Es un hecho que el actual secretario de Gobierno de Bogotá Felipe Jiménez será nombrado Secretario de Planeación, su hoja de vida ya está haciendo el proceso para el cambio de cartera. Por su parte José David Riveros, quien venía siendo el subsecretario de Gestión Local de la Secretaría de Gobierno será el nuevo Secretario de esa entidad.

En los próximos días y al regreso al país de la Alcaldesa Claudia López se estaría anunciando al nuevo Director de Bomberos y se darán a conocer más cambios.

El cambio en las designaciones para sumir las secretarías se da en el marco de la salida de María Mercedes Jaramillo, actual secretaria de Planeación, que se va a Estados Unidos para estudiar, atendiendo una beca que recibió por parte de la Universidad de Harvard.

Felipe Jiménez es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una especialización en Estadística Aplicada y es Magíster en Políticas Públicas de la Universidad Externado en conjunto con Columbia University.

Por su parte José David Riveros es abogado, con opción en Gobierno y especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. Tiene una Maestría en “Public Policy and Administration” de London School of Economics and Political Science. Experto en Asuntos de Derecho Constitucional, Administrativo, legislativo, formulación de políticas públicas y administración pública.