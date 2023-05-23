Día clave para el expresidente Uribe: Jueza define si precluye o no el caso( Caracol Radio )

Judicial

La juez 41 de Conocimiento de Bogotá destinó dos días para dar a conocer su veredicto y definir si precluye o no, el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta compra de testigos y fraude procesal.

La investigación contra el expresidente Uribe surgió en el 2018 en la Corte Suprema de Justicia, cuando pasó de denunciante a denunciado.

El proceso, en resumen, indica que el expresidente Uribe, a través de su entonces abogado, Diego Cadena habría buscado testigos para que desmintieran las acusaciones que lo relacionan con paramilitares y, supuestamente, a cambio de dádivas y otros beneficios declararan en contra del senador Iván Cepeda.

En agosto de 2020 la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente porque concluyó que habría intentado presionar al testigo Juan Guillermo Monsalve a través del abogado Cadena y del exrepresentante Álvaro Hernán Prada.

Cuando el proceso pasó a la justicia ordinaria, un juez de Conocimiento dejó en firme lo actuado por la Corte Suprema, a excepción de la medida de aseguramiento y Uribe recobró la libertad.

El 27 de abril de 2022, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, negó la preclusión del proceso. El caso cambió de fiscal y el ente acusador volvió a presentar ante la justicia la misma petición.

En marzo de este año, la Fiscalía por segunda vez pidió la preclusión, porque considera que no existen pruebas que involucren al expresidente Uribe.

En cambio, los abogados de las víctimas aseguraron que la Fiscalía no investigó y que, supuestamente se dedicó a buscar pruebas y testigos para beneficiar al expresidente.

Sea cual sea la decisión no quedará en firme porque tiene recurso de apelación y pasará al Tribunal Superior de Bogotá.