El ex presidente Álvaro Uribe respondió a críticas de Germán Vargas Lleras

Bogotá, 27 de Septiembre de 2022. Ex presidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, Senador, Miguel Uribe y Representante a la Cámara, Óscar Dario Pérez. (Colprensa - Álvaro Tavera) / ALVARO TAVERA

Colombia

Durante un encuentro con empresarios en Medellín, el ex vicepresidente, Germán Vargas Lleras, señaló que no entiende el silencio del expresidente Álvaro Uribe frente al gobierno de Gustavo Petro. “Y sí, nos hemos sentido bastante solos, qué bueno que eso se pudiera promover porque, entre otras cosas, tampoco hemos entendido el silencio y la actitud del doctor Álvaro Uribe beligerante en otras épocas y cuando más los necesitamos está tan silencioso”.

Ante esto, el ex mandatario respondió a través de sus redes sociales aseguró que, así como fue beligerante durante el gobierno de Juan Manuel Santos, actualmente hace oposición en la calle a las tesis y reformas del actual Gobierno.

“He sido beligerante frente al Gobierno del engaño, 2010-2018, elegido por Odebrecht y que le entregó el país a la Farc. Fueron muy beligerantes e informados para que me encarcelaran; Frente al Gobierno del Pte Duque fui respetuoso de su independencia y generalmente guardé silencio; Hago oposición en la calle a las tesis y reformas del actual Gobierno”, afirmó el expresidente a través de Twitter.

He sido beligerante frente al Gobierno del engaño, 2010-2018, elegido por Odebrecht y que le entregó el país a la Farc. Fueron muy beligerantes e informados para que me encarcelaran;



Frente al Gobierno del Pte Duque fui respetuoso de su independencia y generalmente guardé… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 19, 2023

A propósito de esto, desde el Centro Democrático aseguran que este es el único partido que se declaró en oposición del gobierno de Gustavo Petro desde el inicio de su mandato. “El Centro Democrático es el único partido que se declaró y hace oposición desde el primer día de este gobierno, sin cálculo político”.