Expresidente Uribe expresó su apoyo a la candidatura de Fico a la alcaldía de Medellín

Medellín

El expresidente de Colombia y líder del partido político Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez realizó una visita a la plaza de mercado La Minorista de Medellín dónde estuvo haciendo campaña para sus candidatos al Concejo. Allí de nuevo habló del mal que le hacen las drogas a los jóvenes, especialmente el Tusi.

En este encuentro también manifestó públicamente su apoyo a la candidatura del exalcalde y excandidato presidencial Federico Gutiérrez a la alcaldía de Medellín y aseguró que, si este se lanza para competir por el primer cargo de la capital antioqueña, el expresidente Uribe estará con él.

“Nosotros, nuestra lista del concejo le va a pedir al doctor Federico un gran esfuerzo en seguridad y en la lucha contra el microtráfico y le vamos a pedir al doctor Federico un segundo punto, que haya un gran programa para una Medellín sin hambre, no puede ser que tengamos 600 mil personas con hambre en Medellín y le vamos a pedir un gran programa para los muchachos que están desempleados”, recalcó el exmandatario.

El expresidente Álvaro Uribe de nuevo criticó el manejo que le ha dado el actual alcalde de Medellín Daniel Quintero a la ciudad y a EPM.