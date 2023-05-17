Álvaro Uribe responde a Mancuso: “Fueron extraditados, pero nunca para ocultar la verdad”

En la noche de este martes 16 de mayo, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, respondió las declaraciones que entregó en excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El exmandatario compartió un comunicado en el que rechaza haber recibido apoyo de los grupos paramilitares a su campaña presidencial en 2002, cuando fue elegido en primera vuelta presidencial, y asegura que la extradición de los jefes de las autodefensas a los Estados Unidos “nunca fuer para ocultar la verdad”.

“Hace años el señor Mancuso expresó que se había ayudado con recursos a mi campaña. Se le contestó en la época. Esa campaña fue manejada con la disciplina y la transparencia de Fabio Echeverri. Nadie tenía autorización de pedir ni de recibir esos recursos. Si el hecho se dio se los robaron”, aseguró Álvaro Uribe.

Sobre las declaraciones de Salvatore Mancuso pic.twitter.com/G6JNpTcS9a — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 17, 2023

Asimismo, el director del Centro Democrático, colectividad que encabeza la oposición al Gobierno de Gustavo Petro, desmintió que haya tenido reuniones con Salvatore Mancuso y mucho menos que estas fueran en la hacienda El Ubérrimo, ubicada en Montería.

“Por mi vinculación a Montería conocí al señor Mancuso, no fui amigo de él. Pude serlo porque su familia era muy conocida, lo saludé dos o res veces, nunca nos reunimos ni pasamos de un saludo. Esto lo dije a la opinión ciudadana desde antes de mi elección presidencial.